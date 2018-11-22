金憓秀為《分秒幣爭》修習經濟學 直呼「高中唸書都沒那麼拚」

2018年11月22日 16:21 時報周刊 張毓琪

韓國年度強片《分秒幣爭》集合韓國影壇男神劉亞仁及超級天后金憓秀超強卡司聯手合作，演出1997年面對金融風暴衝擊下，南韓從政府到民眾面對這場改變命運的危機中不為人知的秘密。韓國演技派天后金憓秀演出片中孤軍奮戰，對抗危機的公務員，為了演出專業感，金憓秀不但上了經濟學的課程，還特別瘦身，以最佳的狀態演出。

韓國天后金憓秀，可說是演出作品品質的保証，從15歲拍廣告出道以來，便受到矚目，16歲參與電影演出便拿下百想藝術大賞最佳新人獎，往後接連多次的演出都屢獲韓國各大獎項肯定，尤其在演出電影《老千》、《神偷大劫案》、《觀相大師：滅王風暴》等叫好又叫座的作品，2016年，以天價接演電視劇《Signal：信號》，此劇獲封為神劇，她在劇中無違和的橫跨20年的演技，同樣讓她獲獎不斷，不但在韓國天后地位穩固，更成功擴展了亞洲市場。

近來，金憓秀更將第24次接下韓國青龍獎的主持棒，從1993年一路主持至今，年年都是她搭檔不同男演員擔任主持工作，穩定大器的台風再加上性感華麗的禮服，讓每一次的主持都話題十足，相較於陶晶瑩6度主持金馬獎，韓國觀眾更是完全不介意每一年的主持人都是金憓秀，更可看出她不墜的天后地位。

而金憓秀近來推出最新電影作品《分秒幣爭》，在電影中演出通曉貨幣政策的公務員，提早預測韓國在1997年面對金融海嘯衝擊，即將要發生破產的危機，政府高層卻想極力對國民隱暪真像，她只能孤軍憤戰。導演崔國熙透露曾經很多人建議要把這個角色改為男性，可以吸引更多投資金額，但他和劇組覺得1997年當時男性的痛苦和奮鬥已經非常鮮明的被大眾熟知，但女性的努力卻沒有受到很多關注，所以才想將故事主角設定為女性。

而導演心目中主角的第一人選就是金憓秀，「除了金憓秀，想不到其他人可以勝任了啊！我認為能夠堂堂正正說出自身意見，並傳遞真實性給觀眾的演員，她是最佳人選。」而金憓秀看了劇本直呼非常震撼，「覺得很興奮，而且不管我能不能演，這部電影一定要開拍，一定要好好拍攝，讓大家看到。」

為了呈現出電影中金融專業人士的模樣，金憓秀不但要消化大量夾雜各式財經用語的韓文及英文台詞，更要逐漸呈現出以堅定的信念，完全豁出去阻止危機的狀態，更要以出色的演技演出在談判桌上的緊張場面。金憓秀回憶笑說：「劇本中充滿平常用不到字，我感覺到我的發音完全不行啊。我不停反覆練習，一直講一直講，但真的很困難，因為這些用語是沒有別的字可以替代的，難度很高。」

金憓秀為了完美演出，完全放下天后身段，努力上課練習台詞。她表示為了能了解經濟相關的英文，不但主動跑去聽經濟課程，特別請了專家來一對一教學，她說：「一開始還是完全聽不懂，又上了好幾次，靠著專家老師以淺顯易懂的方式上課，我才明白自己在講什麼，之後又再讀了好幾次劇本，還有演出的節湊感，一直不停練習啊。」她透露劇組也提供了大量的參考資料，「我也有去圖書館找資料，去感受1997年的氛圍。」她忍不住自嘲說：「我以前唸書時，這是我很不擅長的科目啊，我當時都沒有讀那麼多書呢！」

金憓秀表示除了認真準備劇本，在體態管理也下了不少功夫，在《分秒幣爭》中，她收起以往知名的性感模樣，都以整套專業套裝上場，她刻意減重了3.5公斤，「我的骨架很大，為了能夠完美上鏡頭，我拍戲前都會調整體重，讓畫面更好。」讓崔國熙導演也讚美她：「真是值得尊敬的演員，她的積極、熱情還有努力，讓全劇組都非常感動。」

(時報周刊)