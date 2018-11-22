培育珠寶金工專才 景文科大開辦精工班

2018年11月22日 16:43 旺報 李侑珊

景文科技大學與東龍珠鑽石集團22日簽署MOU，將共同培育人才；圖為景文科技大學校長洪久賢（右）與東龍珠鑽石集團執行長張芳榮合影。（李侑珊攝）

景文科大與宏碁集團合作，共同打造「景文科大征服者電競場CONQUEROR-JUST ESPORTS」，雙方代表22日在景文科大舉行揭牌儀式。（李侑珊攝）

景文科技大學22日舉行29周年校慶活動，並與東龍珠鑽石集團簽署合作意向書，未來將共同培育珠寶金工產業師資及人才，108學年度在該校視覺傳達系開設精工組，採取獨立招生，首批計畫招收45名新生，將在明年9月新學期入學。

景文科大校長洪久賢表示，珠寶鑽石工藝講究細緻與專業，擁有這方面技術的專才，大多是「技術非常精湛的老師傅」，一生都奉獻在這項專業工藝上，但師傅的養成，至少需要10年的時間，為了讓這項技藝得以傳承，東龍珠鑽石集團與鶯歌國中、鶯歌高職與景文科大合作，透過產學簽署「一條龍」培育機制，對鑽石工藝有興趣的學生，可從國中一路讀到科大，最後到企業服務。

東龍珠鑽石集團為全台最大珠寶製造工廠，客戶遍布全球28個國家，至於東龍珠鑽石集團與景文科大合作，在該校視覺傳達系成立精工組；對此，景文科大指出，該班已呈報教育部並獲准，將在明年8月新學期開始招生，採取獨立招生，預計招收新生名額45人。

另外，伴隨電競產業風生水起，在全球掀起熱潮，景文科技大學與宏碁集團簽訂策略聯盟意向書，共同打造的電競教室，即「景文科大征服者電競場CONQUEROR-JUST ESPORTS」於22日揭牌，景文科大表示，透過業界提供硬體設備，並由產學兩端釋出專業師資，協助電競產業培養所需專業人才。

(旺報 )