失智媽媽去年病故 張善政靠基因檢測預測罹病可能

前行政院長張善政。（圖／本報系資料照片）

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林周義
前行政院長張善政（左1）今出席癌症關懷基金會「華山論健」活動。（林周義攝）

5G時代的精準醫療可以做到什麼程度？前行政院長張善政表示，罹患失智症20年的媽媽去年過世，80幾歲的舅舅現在也不太認得他。擔心患上失智症的他，委託醫院進行基因檢測，發現自己並沒有失智風險，卻可能罹患帕金森氏症。

「5G代表的是智慧時代，我們可以提早20年知道自己會不會罹病。」曾是Google硬體總監的張善政表示，AI人工智慧不僅提升治療效果，未來可能不需要病例，透過抽血就能知道罹患重大疾病的機率，其中的關鍵為大數據。

美國女星安潔莉娜・裘莉透過基因檢測，發現自己可能會患上乳癌，2013年動手術切除乳房；後經血液檢測發現卵巢癌的可能，於2015年摘除子宮。她的先例帶動了美國婦女的基因檢測，短短三周就將檢測人數提升至64%。

張善政透露，自己在進行基因檢測後，發現其中一對基因變異。若遇到惡劣環境，可能會觸發帕金森氏症。因此他提醒自己不要抽煙、喝酒、避免暴露在PM2.5的環境，另也多喝精力湯照顧身體。

以往基因檢測費用要價不斐，但在2007年以後，價格跌至1000至4000美金（約3.09萬至12.36萬台幣）之間。張善政表示，Google創辦人的前任妻子Wojcicki後也成立公司，提供99、199美金（約3000、6000台幣）的基因檢測服務，將客戶的基因提供給藥廠做研發，拉低成本。

另有一家公司，則把基因檢測帶入消費市場，讓客戶得知自己的祖先是誰、適合什麼運動或飲食，甚至量身訂做專屬的服飾。基因檢測如今已越來越普及。

基因檢測具爭議性，有人認為它是一種醫療行為，美國食藥署（FDA）也因此將其禁止。2013年後，因罕見疾病一直無法根治，美國政府才慢慢開放。「單靠病人，量不大，市場做不起來」，張善政期許未來基因檢測更加普及，得以進入民眾的生活。

(中時 )

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