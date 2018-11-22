Apink孫娜恩首次挑戰恐怖電影 戲外慘遭鬼怪開門偷窺

Apink成員孫娜恩首度主演恐怖片，竟真的遇到靈異事件。車庫娛樂提供

友善列印
時報周刊

韓國最可怕的「處女鬼」來了！《夜半鬼哭聲》改編自韓國1986年的經典鬼片《女哭聲》，由《追擊者》徐令姬、Apink成員孫娜恩主演，將以新舊融合的超強視聽特效令觀眾心驚膽戰，這也是Apink成員孫娜恩首度挑戰的恐怖電影。

原作《女哭聲》是韓國經典恐怖電影，驚悚駭人的故事元素至今仍常被用於各類的戲劇或綜藝節目中，是相當能顯現韓國傳統怪談特色的一部作品。時隔32年，這部經典之作將以《夜半鬼哭聲》的模樣重現大銀幕。以《追擊者》《煉獄島》等片令人印象深刻的徐令姬，在《夜半鬼哭聲》中飾演「申氏夫人」一角，劇中她的兩名兒子離奇死亡，為了保住三兒子的性命，申氏夫人設法對抗惡鬼，欲解決直撲而來的家族斷後危機。徐令姬表示：「很久沒接拍恐怖片了，其實我不太喜歡恐怖題材，但這次透過《夜半鬼哭聲》，讓我覺得恐怖片很有趣，以前多是受害的立場，這次換我去傷害他人令人感到害怕，覺得很有意思。」

首度主演電影的Apink成員孫娜恩，在劇中飾演三媳婦「玉芬」，劇中她在嫁入這詭譎的家族後，面對惡鬼時再度體悟到自己身上有一股奇妙的神力。孫娜恩表示：「很高興有機會能參演一直想挑戰的恐怖片。這是我第一部電影主演作品，雖然備感壓力、也很擔心，但導演和前輩們都很幫我，很愉快地拍完這部作品。」

孫娜恩也透露在拍攝的最後一天竟有鬼偷窺她。當時劇組所住的是盛傳有鬼出沒的宿舍，拍攝最終日當晚孫娜恩正在房間擦頭髮，沒想到玄關的感應燈竟突然亮了，孫娜恩驚恐地說：「我往玄關一看發現門是開著的，好像有人在看著我，看影子好像是男生，所以我以為是經紀人。但後來我問經紀人有沒有來宿舍找我時，他說當時他人在車裡睡覺。而且房間鑰匙在我身上，門還是鎖住的，不曉得是怎麼開門進來的，令我毛骨悚然。」徐令姬聽了也表示：「在那同一時間我也在宿舍洗澡，突然聽到外面有人在開門的聲音，好像有人進了房間，但後來大家都說沒有。」兩位女演員的撞鬼經驗，也意外成為令人發毛的拍攝花絮。繼上半年話題恐怖片《鬼病院：靈異直播》後，充滿韓式傳統怪談風格的《夜半鬼哭聲》，將於12月7日在台上映。

(時報周刊)

婚紗照曝光！賈靜雯前後都深V 一… 3個孩子3個爸！混血辣模第4胎產…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。