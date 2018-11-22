影》投票日倒數 北市警查獲罕見名片型手槍

北市警局實施選前淨安肅槍專案，萬華分局查獲罕見的墨西哥製名片手槍（小圈處）。〔謝明俊翻攝〕

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（謝明俊翻攝）

台北市警局針對選前淨化治安，特別從本月初起展開一波肅槍專案工作，共查獲非法改造槍械11把、各式毒品共數千公克。其中萬華分局偵查隊循線在汐止，查獲李姓嫌犯持有罕見墨西哥製名片型手槍；中正二分局偵查隊在淡水查獲鄒姓男子涉嫌持有大量毒品及３把改造手槍，鄒某因患甲狀腺亢進，導致外貌奇特，引人注意。

北市警局為嚴防選舉期間發生槍擊案件，衝擊社會治安及影響選情，特別規劃加強肅槍、掃蕩黑道幫派等專案行動，以全面淨化選舉治安環境。整個專案行　動從本月初起展開，至今已共查獲非法改造手槍１１把、子彈１９１顆，以及各式毒品等。

其中，萬華分局偵查隊根據線報，於11月20日晚間持士林地院所核發搜索票，在新北市汐止區招商街查獲李姓嫌犯，涉嫌持有一把獲罕見墨西哥製名片型手槍1枝、8厘米子彈4發、各式毒咖啡包共168包，重約1,663公克、毒品原料225.6公克及電子磅秤等證物。

北市警局實施選前淨安肅槍專案，中正二分局共查獲四把改造手槍。〔謝明俊翻攝〕

中山分局則是在11月2及９日兩天，分別在在北市中山區中山北路 2 段以及林森北路等地點，查獲魏、于等嫌持有改造手槍３枝、子彈５２顆。市刑大偵三隊，是在11月6日在臺北市萬華區萬大路查獲吳姓嫌犯持有改造手槍1枝、子彈1顆，以及海洛因、安非他命等毒品。

中正第二分局偵查隊是先後在11月１５、19日兩天，分別在新北市淡水區新市五路查獲鄒姓嫌犯持有改造槍3枝、子彈127發、清槍工具一組、清槍零件一批、海洛因毛重68公克、安非他命毛重306公克、電子磅秤4台、夾鍊袋一批。以及在新北市蘆洲區中興街查獲黃姓男子持有改造手槍槍1枝以及安毒、一粒眠等毒品。

(中時 )

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