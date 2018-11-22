網紅阿滴因異位性皮膚炎被笑是關公 醫師：這病嚴重影響人際

2018年11月22日 16:43 中時 鄭郁蓁

一入冬，天氣乾冷，異位性皮膚炎跟著大爆發。從事業務的40多歲呂先生從小罹患嚴中重度異位性皮膚炎，一天24小時「都很癢」，症狀只有特別嚴重跟不嚴重，讓他每天熟睡期都不到一小時，且雙手經常脫屑紅腫，只敢穿長袖跑業務。醫師表示，立冬以來，異位性皮膚炎就醫患者已增4成。

台北長庚醫院皮膚科主治醫師黃毓惠表示，冬天天氣較乾且常下雨，皮膚容易乾燥並遭到塵蟎等過敏原侵犯，導致症狀惡化；立冬以來，異位性皮膚炎就醫患者已增4成。

黃毓惠說，異位性皮膚炎為免疫功能失調的慢性疾病，主因是體內絲聚蛋白突變，導致皮膚角質層功能缺損、保護力下降，使皮膚容易喪失水份、變得乾燥脆弱，讓過敏物質輕易進入人體，引發過度發炎反應。

台大醫院皮膚部主治醫師朱家瑜表示，台灣異位性皮膚炎盛行率約10%，約有30萬人受其苦，以小孩占多數；成人異位性皮膚炎患者則每3人就有1人是中重度患者，症狀包含發癢、發紅、脫屑等病灶，超過全身皮膚面積3成以上，嚴重者甚至全身超過5成的皮膚都有病灶。他表示，異位性皮膚炎症狀越嚴重，患者的生活品質越低落，不僅影響人際關係，連課業和工作都會受影響。

朱家瑜指出，國內最新調查發現，異位性皮膚炎患者的睡眠品質都不好，用藥幫助入睡的比例是正常人的1.5倍，且工作生產力也受影響，每4名患者就有1名沒工作，失業率為全國平均的7倍。

深受異位性皮膚炎之苦的24歲胡先生說，自己20多年來，每天早上醒來都看著床上滿滿的皮屑和血，必須用吸塵器和每天換床單才能維持清潔，因為又癢又痛，讓他連求職都有困難。

同樣身為異位性皮膚炎患者、教英文的YouTuber阿滴說，國中時因罹病常常全身癢到在地上打滾，曾兩度皮膚感染而住院，加上皮膚因時常泛紅，讓他感到自卑，國中時和別人說話完全不敢直視他人眼睛，還曾，甚至被取了「關公」、「紅蘿蔔」等綽號。他鼓勵其他患者應勇敢面對，積極治療。

朱家瑜說，中重度異位性皮膚炎患者現已有新型生物製劑，據研究顯示，近半數中重度患者接受治療後，皮膚紅腫及嚴重程度可以改善7成5，若合併類固醇藥膏治療，半數患者的搔癢問題都獲得明顯改善，8成患者生活品質顯著提升；不過，此藥物目前沒有健保給付，患者治療時需自費。

(中時 )