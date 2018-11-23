員林長疆羊肉爐 復古吃法養出一群死忠顧客

2018年11月23日 07:23 中時 鐘武達

員林長疆羊肉爐才開張1個多月，就有不少死忠的消費者，生意很旺盛。（鐘武達攝）

員林長疆羊肉爐每鍋只要280元起。（ 鐘武達攝）

員林市長疆羊肉爐今年入冬才開張，就以精心熬製的藥膳湯底、鮮美的羊肉與豐富的配菜再結合陶鍋與炭燒的復古吃法培養了一群死忠顧客，每到營業時間都是高朋滿座。

店老闆邱俊仁說，長疆炭燒羊肉爐是知名的羊肉爐連鎖店，薑味偏重的湯頭是特色，很誘人，開賣以來就讓不少消費者讚不絕口，尤其是，羊肉爐的價格很佛心，每鍋只要280元起，是冬天吃火鍋聚餐的好選擇。

羊肉爐鍋底有含10兩重的羊肉只要280元，另外還有套餐組合也只需500元，邱俊仁表示，因是薄利多銷，套餐組合很受歡迎，4個人點就可以吃得很不錯，食量大的人再加點配菜，吃飽了每人也才花費2、300元左右。

使用陶鍋加碳火燉煮的長疆羊肉爐，一直都維持在熱湯狀態，湯頭喝起來不會忽冷忽熱，消費者說，因為湯頭的薑味較重，喝起來有點「薑母鴨」與「羊肉爐」的綜合，而且越煮越香還不油膩，吃起來很過癮。

除了羊肉，啃羊大骨是另一種享受，很多消費者喜歡吸羊骨髓，享用的方法就是加上熱湯後再吸吮，這樣的吃法既好吸又不會覺得太油膩，不過要小心加進的湯汁會燙口。

營業地址：彰化縣員林市大同路一段459號。

營業時間：17:00–23:00

電話： 04-8341717

價格：每份280起。

(中時 )