看過來！2018六都市長「選前之夜」大拚場

2018年11月22日 22:00 中時電子報 李俊毅 /綜合報導 /綜合報導

2018年底九合一選舉倒數僅1天多，各陣營候選人無不卯足全力在各自選區掃街拜票，力拚勝選，其中六都選舉更是備受各界矚目，據小編整理六都候選人的選前之夜行程，可以看到也有不少藝人、歌手到場獻唱。

台北市

無黨籍台北市長柯文哲

【柯文哲-選前之夜】

時間：園遊會 16:00 晚會18:00開始

地點：四四南村旁停車場（101捷運站2號出口）

國民黨候選人丁守中

【投票救台灣-凱道大會師】

時間：18:30-22:00

地點：凱達格蘭大道

民進黨候選人姚文智

【搶救姚文智-保衛國家首都】

時間：18:30開始

地點：台北市政府－府前廣場

新北市

國民黨候選人侯友宜

【正義Ｘ覺醒護新北】選前之夜

時間： 19：30開始

地點：板橋第一運動場

預計出席貴賓：現任市長朱立倫

民進黨候選人蘇貞昌

【新新北會做事】選前之夜

時間：1830開始

地點：板橋第二運動場

嘉賓：總統蔡英文(壓軸)、行政院長賴清德(預計會先到場，已主辦單位為準)

桃園市

國民黨候選人陳學聖

【陳學聖選前之夜】

出席貴賓：前總統馬英九、國民黨主席吳敦義、副主席郝龍斌、新北市長朱立倫、前台北縣長周錫瑋、藝人徐乃麟、歌星張秀蘭、林知卉

時間：18：00-22：00

地點：陳學聖桃園南區總部

預計演唱：夜襲、國家、明天會更好、中華民國頌、小草

民進黨候選人鄭文燦

【選對人會做事】做伙挺-兒童音樂會

時間：掃街17：00-1830，晚會18：30-22：00

地點：鄭文燦北桃園競選總部

台中市

國民黨候選人盧秀燕

【盧秀燕選前之夜】

地點：西屯區 老虎城水利地(台中市西屯區河南路三段、市政北二路交叉口)

時間 19：00-22:00

神秘嘉賓未公開

民進黨候選人林佳龍

【我們都是台中隊 選前之夜】

地點：文心森林公園及圓滿戶外劇場

預估人數：3萬人

主持人：立委張廖萬堅、立委何欣純

嘉賓：立法院副院長蔡其昌、九天民俗技藝團等表演團體、黨政高層、神秘嘉賓未定

台南市

國民黨候選人高思博

【選前之夜-造勢大會】

時間：17：00-22：00

地點：台南花園夜市

出席嘉賓：馬英九、朱立倫、(韓國瑜視訊連線)

民進黨候選人黃偉哲

不舉辦選前之夜造勢(直播36小時)

高雄市

國民黨候選人韓國瑜

【韓國瑜-選前之夜】

時間：19：00-22：00

地點：台糖物流園區廣場 造勢大會(中華五路上)

出席嘉賓：預計出席有民歌歌手鄭怡、著名音樂人鄭進一、金曲歌后曹雅雯、布袋戲大師黃俊雄、布袋戲小天后黃鳳儀，搖滾樂團87樂團等

助講團成員未公開

主辦預估：10萬人

民進黨候選人陳其邁

【守護民主決勝高雄-造勢大會】

時間：18：00-20：30

地點：捷運鳳山西站後方空地（鳳山西站1號出口，自由路&議會路口）

出席嘉賓：詹雅雯、陳菊等人

主辦預估：20萬人

比照4年前陳菊拼連任時規格

(中時電子報)