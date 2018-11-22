陳清龍打環保選戰、用雙腳見證水岸花都為豐原帶來的改變

市議員陳清龍（前右六）打不一樣的選戰！號召服務團隊及志工騎乘腳踏車；用雙腳見證水岸花都為豐原帶來的改變。（陳世宗攝）

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「打不一樣的選戰！」台中市議員陳清龍今年採異於往年方式打選戰，不綁布條、不插旗也不啟用對環境造成汙染的選舉戰車，改打「環保選戰」；號召服務團隊及志工騎乘腳踏車，從服務處出發，繞過水岸花都葫蘆墩圳掀蓋、花博展區、中正公園等，用雙腳見證水岸花都為豐原帶來的改變。

「水岸花都，改變成真」！陳清龍說，4年前在葫蘆墩公園舉辦音樂會爭取成為花博第2展區，如今看著葫蘆墩公園遊客如織，沿著軟埤溪欣賞花博，遊行車隊騎過花博豐原展區、葫蘆墩圳掀蓋、豐原火車站、舊頂街派出所、旱溪源頭中正公園等地體驗水岸花都。

參與騎乘腳踏車見證的民眾，包括服務團隊、志工夥伴、車友及身心障礙朋友，以手搖自行車加入行列，沿途還受到民眾的加油打氣！陳清龍說，這次嘗試用跟以往不同的方式宣傳，連文宣都只印製一種摺頁版本；后里、豐原區僅出動1台小型宣傳車及2部電動機車宣傳，降低環境負擔及居民困擾。

陳清龍成功推動葫蘆墩圳掀蓋與花博增設豐原展區後，他希望好要更好，水岸花都未來會持續推動2、3期掀蓋。以1座轉運中心、2座公園改造、3條河圳的整治，為城市帶來美麗願景，期待透過花博將后里馬場、泰安舊山線等，完善將景點串連，形塑后里以旅遊做為發展的意象主軸。

(中時 )

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