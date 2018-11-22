SBL》虛驚一場？韌帶撕裂變發炎 梅約本周缺賽

梅約將因左膝發炎，本周SBL例行賽不會出場。(中華籃協提供)

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中時電子報

先前傳出左膝出現前十字韌帶撕裂重傷，可能整季提前報銷的達欣洋將梅約，22日確定僅是虛驚一場，達欣總教練范耿祥說：「我們全隊都被嚇死了，幸好經過兩個醫生檢驗過後，梅約僅是左膝發炎，本周先告缺席再來觀察情況！」

頂著2008年NBA選秀狀元頭銜來台打球的梅約，先前來台過程一波多折，好不容易才在10日順利抵台，且在17日達欣本季首役披掛上陣，打了25分鐘，投14中4，拿14分、6助攻與2籃板，沒想到只打1場就告休兵了。

「在榮總馬醫生檢查後，梅約確定只是左膝發炎，比原先我們以為的韌帶撕裂好太多了，我們真的以為他掛了，甚至都開始想備案，」范耿祥說，「不過他昨晚練球期間，還在一旁拉彈力繩，假如他有那麼嚴重，根本不可能做到。」

范耿祥強調，梅約在18日打完來台處女秀後的隔天，就突然告知膝蓋不舒服，卻還是跟隨球隊連練兩天，除了證明他的傷勢並不嚴重，也代表他積極融入球隊的心態，「只是我們這周就剩麥克連，又回到熱身賽時的單洋將狀態。」

上季因為膝蓋開刀報銷的「阿飛」施顏宗，也至少缺席新球季前1個月賽程，范耿祥說：「因為阿飛一上場就是百分之百衝刺，為了保險起見，才希望他先調整1個月！」至於還在調整體能與治療背傷的蘇翊傑，則可能下周才會上場。

(中時電子報)

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