台北市》賀陳旦力挺姚文智 批柯文哲「缺團隊精神、有管理障礙」

2018年11月22日 17:12 中時 郭建伸

民進黨台北市長候選人姚文智今午後舉行記者會，不過令人意外的是，交通部前部長賀陳旦現身記者會現場，力挺姚文智選市長。賀陳不僅右捧姚文智是承襲前市長陳水扁「夢的傳承者」，還左批柯文哲欠缺團隊精神，並重提當時柯怒斥北捷前總經理孫以濬一事，強調他親身目睹此事，耳聞還有很多人也經歷過，認為這是柯管理、相處上的障礙。

姚文智今下午偕太太潘瓊琪共同舉行記者會，但記者會舉行到一半時，賀陳旦竟自備姚文智的宣傳旗子現身。賀陳表示，這次的台北市長候選人，只有姚文智敢寫「首都」二字，雖然首都聽起來很沈重，但民進黨已身為執政黨，呼籲應該要「奪回首都」，希望大家往後能從首都二字了解姚文智。

由於賀陳旦曾於扁市府時任交通局長，柯市府時任北捷及悠遊卡公司董事長，他今也特別表示，阿扁曾說「有夢最美，希望相隨」，指姚文智是「夢的傳承者」，相關政策不只停留在口號，更看見底下的系統；畢竟，若只是市政的總工頭，或是城市的CEO，這些都不是首都市長的格局，因為台北市長在必要時是國家代言人。

話鋒一轉，賀陳也批柯文哲「可惜的就是團隊兩個字」，坦言柯是個有正義感、學習很快、要求效率的市長，但他個人經驗講求刀到病除，只針對最惡化的部分處理；但沒有系統性習慣，甚至是沒期望團隊落實遙遠的事情。

賀陳直言，柯文哲最大的弱點，即便他有很高的道德要求，但很難有團隊，不容易把好的標準變成共同希望，以致於落實標準成為首都市長。

媒體追問賀陳當初為何離開柯市府？為何無法把票投給柯文哲？他說，自己不是離開柯市府，因為當時跟柯就說好是一年之約，他沒有跟柯有任何不愉快，甚至很感謝柯替北捷員工加薪。不過因為柯曾怒嗆要換掉時任北捷總經理孫以濬，賀陳也特別提及此事，「再怎麼勸（孫以濬）也留不下來，因為他心寒了」，強調他親身目睹此事，耳聞還有很多人也經歷過，認為這是柯管理、相處上的障礙。

賀陳更直言，柯若以後要做大事，或是比較遙遠的事情時，他的管理跟相處會是一個限制。

至於姚文智近來猛打柯市府是任內沒有完成任何一條新捷運，賀陳表示，台北捷運做到目前階段確實趨於飽和，若要繼續做需要審慎規劃，但隨著生活圈擴大到基隆、新北、桃園，本來就需要更多規劃；柯文哲稱在上任市長末期沒規劃，是事實，但柯是否有積極規劃，也可就事論事。

賀陳說，蔡政府前年時啟動前瞻基礎建設時，柯文哲曾說過不中聽的話，代表他當時並不期望用中央特別預算爭取捷運，一直到去年2月份行政院版本定案後，閣揆賴清德下鄉最後一站到台北時，柯市府才突然提東環線。

賀陳說，但他過去在交通部工作時，跟同仁從沒看過這案子，後來柯才「快馬加鞭」要求納入前瞻建設，形容柯是「快慢搞不清楚」怎麼回事，坦言捷運規劃專業是一回事，但不能說是前任郝市長沒規劃，以至於現在沒有新的捷運。

(中時 )