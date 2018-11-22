南投》林明溱魚池團隊家戶拜訪　賴清德陪洪國浩掃街

2018年11月22日 17:09 中時 沈揮勝

洪國浩（右）由賴清德陪同，在南投市掃街拜票。（沈揮勝攝）

沈揮勝／南投報導

縣長林明溱連任競選總部掃街拜票，22日重心擺在國姓，但各鄉鎮服務處也各自有行程規畫。譬如魚池鄉就由民眾服務社理事長余長螢與總幹事盧瓊珠等40多人，穿梭街區家戶拜訪為林明溱拉票，也幫忙推薦鄉長候選人黃馨瑩與縣議員謝明謀。

民進黨提名縣長候選人洪國浩，則上、下午分兩階段到名間鄉拜票，其間還挪出2個多小時前往南投市與行政院長賴清德會合陪同掃街。

賴清德以南投人口數下降、南投觀光客人數下降等危機，籲請縣民「勇敢選擇改變、選擇對的人用4年改變這座城市」。對於電子媒體提問金馬獎頒獎時，涂們的「中國台灣」用詞，賴清德回以「台灣是主權獨立的國家，並不隸屬於專制中國」。

林明溱競選總部魚池服務處人員是在22日上午8點，由余長螢、盧瓊珠，以及魚池村長盧幸助等地方指標人士帶領，從魚池鄉民眾服務社出發，沿著魚池街往東行走，挨家挨戶拜票，並於東池村與共和村岔路口轉往南走，在經典大飯店前再轉西向，繞街區一周。

家戶拜訪時除了懇請鄉親，要把選票投給真正挽袖認真作事的林明溱，也不忘提醒鄉長要投給黃馨瑩，縣議員支持家住日月潭、現任的謝明謀。

原本在國立台中教育大學任職的黃馨瑩，為了參選鄉長提早辦理退休，並獲國民黨提名。她的願景是打造魚池鄉為「山中典雅的鄉居」，以「廉能、務實、質樸、美感」為核心價值，並提出「形塑美感環境景觀」等6大發展主軸。

(中時 )