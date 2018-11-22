洞察號即將登陸火星 擬鑽探土壤尋找生命

2018年11月22日 16:51 中時電子報 江飛宇

美國航太總署NASA最新的火星探測船「洞察號」(Insight)已抵達火星，即將在11月26日登陸，這艘登陸艙有特殊鑽掘機，可以研究火星地下的情況。

太空新聞(space news)報導，航太總署噴氣推進實驗室(JPL)的簡報表示，經過6個月的飛行後，洞察號一切正常，現在正在調整飛行軌道，將在11月26日美東部時間下午2:54左右進入火星大氣層，降落在火星赤道北方的埃律西昂平原(Elysium Planitia)。

洞察號最大的不同在於，它會開始研究火星表土之下，大約鑽探4~5公尺。(圖/NASA)

計畫負責人羅伯．葛洛佛(Rob Grover)表示，從11月18日開始，洞察號就開始修正飛航軌道，目前離著陸點僅7公里。他指出，火星在今年6月遇到全面的沙塵暴，如今已經平息，預定著陸點的地質調件還不錯，天候狀態良好，這樣可以大幅提升登陸成功的機率。

洞察號登陸的想像過程。

洞察號在登陸以後，軌道上還會留著2個名為火星方塊(Mars Cube One,MarCO)的小立方體衛星，外號「瓦力」和「伊芙」，名字是從皮克斯動畫「瓦力」而來。它們的功能是電波中繼站，他們在軌道上接收洞察號的訊號，並且轉送到地球。

洞察號在確定降落成功，並且功能正常後，它將會啟動兩個主要儀器，一個是法國製造的地震儀，而另一個是德國製造地底探測器，會透過鑽掘，將儀器放入火星土壤裡，以了解火星表土之下，往後幾個月都有很多工作。

(中時電子報)