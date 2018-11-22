台中》東南區11搶5席 議員鄭功進籲團結力保綠營第3席

2018年11月22日 17:19 中時 陳世宗

台中市第11選區隨著人口結構增長，市議員由原先4席變成5席，各路人馬爭相攻城掠地，呈現11人搶5席的激烈戰局。市議員鄭功進說，本屆民進黨沒有分裂的本錢，該選區若前兩席衝太高，第3席就落選；籲請選民能支持該選區最年輕的「現任議員」，讓地方重大建設、服務不中斷。

鄭功進指出，從2014年選票結構發現，泛藍比泛綠多出近9000票，儘管這次東南區多1席議員席次，保3席仍是很大挑戰，泛綠陣營的任何1席衝太高，第3席恐怕就落選。自己雖鐵票基礎可能不如其他議員來的堅固，但有自信4年問政專業與每月上千件服務品質，絕對值得民眾再給他服務4年的機會。

鄭功進表示，這次選戰非常激烈，不只有多位現任里長都要問鼎議員，還有政治世家的第二代拼接班，他是「最年輕」的現任議員，反而顯得相對弱勢。但檢驗他4年前參選時的政見，達成率也已突破7成，，希望民眾能再給自己1個機會，讓他隨鐵路高架化，讓東南區在台中再次起飛。

陳姓民眾認為，民進黨這次因扛著執政包袱，大環境並不友善，加上「韓流」來襲，現任的3席市議員一定要團結才有可能保3席；只有理性投票才有機會取得過半席次，讓民進黨能在台中市真正完全執政。

蕭姓民眾說，這4年來在街頭巷尾都能感受到鄭功進團隊的服務熱誠，自己也曾受該團隊服務過，希望為東南區能留下一席認真、敢講的優質議員。

(中時 )