新北》陳其邁提組隊辯論 蘇貞昌：市民希望看到辯論

民進黨新北市長候選人蘇貞昌今（22日）下午2時許前往永和區、中和區車隊掃街拜票。（葉書宏翻攝）

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民進黨新北市長候選人蘇貞昌22日到永和區掃街拜票，受到支持者熱烈的歡迎，針對其同志陳其邁表示要組隊和韓國瑜辯論一事，他表示如果侯友宜不再逃避的話，很期待能來場辯論，組隊很好，就算只剩一天，也可以馬上商量23日來辯論。（季志翔攝）

民進黨新北市長候選人蘇貞昌今（22日）下午2時許前往永和區、中和區車隊掃街拜票，關於陳其邁提出的組隊PK辯論，蘇貞昌表示，如果侯友宜不再逃避，很期待能來一場辯論，組隊都很好，因為8成新北市的市民都希望看到辯論。

蘇貞昌表示，六都中就只有新北市，因為侯友宜的逃避沒有辯論，市民很失望新北矮人一截，做市長候選人應該要告訴市民要做什麼要怎麼做，所以就算只剩一天都可以馬上商量明天來辯論。

蘇貞昌提到，陳其邁在辯論表現的非常好，一交叉詰問有沒有料馬上知道，不是馬上躲在後面，那可惜侯副市長一直躲在發言人後面、新聞稿後面，不敢面對檢驗，這是很可惜也不是正常的，同時新北是六都裡惟一沒有交叉辯論，很可惜。

媒體詢問深入藍營票倉雙和區，是否有搶票意味，蘇貞昌表示，自己擔任過台北縣長，到每一個地方都有這麼多的老朋友、新朋友，大家都期待他來改變新北，每一個地方都很好、都很重要。

蘇貞昌表示，詹雅雯是很受歡迎的歌星，感謝她雖然受盡霸凌，但她很勇敢的站出來支持，今天晚上來新莊陽光草坪給詹雅雯加油，給蘇貞昌加油。

(中時 )

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