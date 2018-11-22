關愛之家孕安520奶瓶募款 幫助移工孩子

2018年11月22日 17:01 中時 魏怡嘉

「阿不度拉」是一名移工的孩子，因為母親西蒂是非法移工，所以沒有產檢，她到關愛之家求助時，已經快要臨盆，由於「阿不度拉」早產加上胎位不正，且多重器官發育不全，經搶救後狀況一直未見好轉，西蒂最後只好含淚放棄搶救自己的心肝寶貝，「阿不度拉」只短短的活了8小時。關愛之家表示，目前台灣共有超過2萬名的非本國籍寶寶，他們沒有身分、也沒有資源對抗疾病，因而發起「孕安520奶瓶天使等待活動」，希望民眾認養奶瓶，將奶瓶存滿錢後，捐給關愛之家，幫助這些移工的孩子們。

關愛之家創辦人楊婕妤表示，目前在關愛之家共照顧150位以上的非本國籍寶寶。外籍移工到台灣來生了小孩，最初連寶寶手冊都沒有，去年有一位印尼「冰冰」出生沒多久後，就跟著移工父母到工地工作，後來感染肺炎鏈球菌緊急住院，但半夜病情急轉直下，最後引發敗血症過世，當時冰冰才9個月，肺炎鏈球菌是台灣孩童出生後定期接種的疫苗，「冰冰」的死最後引起疾管署、台北市衛生局的關注，決定發給無國籍兒童健康手冊，讓他們能定期打疫苗，不受傳染病威脅。

楊婕妤說，移工收入不多，如果又是非法或是逃跑移工生子，寶寶常面臨無醫療資源可醫治的問題，但這些孩子都是生命，在台灣社會中是弱勢中的弱勢，現在已經2、3歲的「櫻桃」及「楊桃」，出生即便診斷罹患血管瘤，「櫻桃」及「楊桃」的印尼籍母親十分徬徨，在關愛之家的協助下，目前姊妹兩病情獲得良好的改善。

關愛之家發起「孕安520奶瓶天使等待活動」，希望民眾一起來幫助這些資源有限的孩子們，藝人催佩儀擔任這次活動的孕安天使，民眾只要上關愛之家網站即可取得奶瓶，存滿錢回捐給關愛之家，幫助這些孩子們。

(中時 )