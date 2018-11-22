佛心助教！潘越雲年掏數萬考試還給學生零用錢

潘越雲今為林亭翰、楊影及周書彥開唱站台。（青田音樂提供）

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林亭翰、楊影及周書彥今在西門河岸留言舉辦演唱會。（青田音樂提供）

林隆璇之子林亭翰，今和兩位師弟楊影、周書彥於西門河岸留言開唱，林隆璇特別邀好友潘越雲為三人站台打氣，目前正在文化大學音樂音樂學系擔任助理教授的潘越雲，在學生眼裡是個佛心老師，不但會跟學生一對一指導，下課後也常跟學生互動頻繁，「有學生在歌唱上有一些技術性的問題，我都用LINE跟他們課後輔導」！她每逢期末考時就把學生拉進錄音室，自費讓學生錄單歌當成考試評分，且製作出的成品EP還讓學生留做紀念，為此每年期末考得花好幾萬塊租錄音室。

潘越雲說：「其實我是希望每個學生都能在我這學到東西！我很喜歡跟學生互動交流，也很關心他們，像是有些表現優秀的學生有報名一些對岸的歌唱比賽，像中國好聲音、中國好歌曲，我都會再給她們零用錢，讓他們可以無後顧之憂去參加選拔，希望他們都有很好成績！」活到老學到老的潘越雲，除了教研究所學生，自己也考進師大音樂系研究所，又是教授又是學生身分的她表示：「念書對我來說是我一直想做的事，希望能順利畢業！」

林亭翰、楊影及周書彥三位年輕歌手今面對歌后級人物站台，全都立正稍息站好，身為潘越雲在文化大學音樂研究所學生的周書彥表示：「潘老師對學生不會很嚴格，都是用鼓勵的方式。記得我第一次在老師面前唱《我是不是你最疼愛的人》，因為起key太高，變成假音，老師也說還蠻好的，只提醒我氣息要注意，還親自示範怎麼樣拉長音、收尾音。」周書彥還現場向潘越雲請教平時如何保養喉嚨的秘方，切近選舉時事問潘越雲：「老師會喝蜂蜜檸檬嗎？！」笑翻眾人。

(中時 )

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