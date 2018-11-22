桃園》反鄭文燦黑布條遭拆 藍批環保局淪東廠

2018年11月22日 17:20 中時 蔡依珍

同樣位置只剩議員候選人的布條飄揚。（蔡依珍攝）

環保局認定「票投鄭文燦等於支持蔡英文」12個大字的黑布條不是選舉廣告物全面拆除。（蔡依珍翻攝）

桃園市13區在一片「搶救」布條湧現下，陸續出現黑布條，黑底白字寫上「票投鄭文燦等於支持蔡英文」12個大字，環保局接獲檢舉，以布條未署名、認定不是選舉廣告物，當成違規廣告全面拆除，遭藍營議員痛斥環保局淪為東廠、打手，面對滿街搶救布條都不拆，根本是雙重標準。

爭取連任、選前發布「6不政策」堅決不掛布條、看板、旗幟的國民黨籍議員詹江村說，如今全民最大黨就是「討厭民進黨」，「票投鄭文燦等於支持蔡英文」黑布條就是熱情支持者懸掛，分散到全桃園各區，沒想到卻遭環保局全面拆除，諷刺上頭署名的「鄭文燦」也是候選人，屬於合法選舉文宣，質疑為何人民不能表達訴求，斥環保局幫鄭文燦傾盡所有行政資源掃除異己。

詹江村說，據他所知，布條並非國民黨所為，不要把討厭民進黨的行為全都說是國民黨、把罪都賴給國民黨，直言4年前國民黨籍市議員也被貼上「支持XXX就是支持馬英九」，國民黨也沒這麼大的拆除動作，感嘆違規選舉廣告滿街掛，環保局卻只針對反鄭文燦的布條，號稱「謙卑」的政府根本容不下異音和人民怒吼，繼人事處和區公所後，也淪為政治打手，呼籲應該一視同仁，要拆就要全拆，而非僅針對「反民進黨」。

環保局澄清，依據《選罷法》第52條，競選或罷免宣傳品要有候選人的姓名或親自簽名，在選前30天開放設置，否則就會認定非屬選舉廣告物全面拆除，且該布條很多都直接懸掛在路樹上，但依據「桃園市總統副總統及公職人員選舉設置競選廣告物使用管理規則」，路樹、橋樑、變電箱、交通號誌桿等，都屬於不得懸掛的限制區，因此當成廢棄物移除，目前已移除近300面，強調跟內容無關。

環保局指出，因為該布條沒有署名，不會開放認領，針對拆除下來的廢棄選舉廣告物如pp板跟旗幟等，因具有高熱值特性，將全數回收並交由專業廠商經破碎、加熱壓製等處理方式，做成固態燃料棒，後續可作為輔助燃料，不僅達到資源再利用，也可減少垃圾量。

(中時 )