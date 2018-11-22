小黃司機不滿Uber攬客 怒嗆「合法竟玩輸非法」

台灣小黃抗Uber租賃車全國自救會今發起抗議行動，號召15輛計程車慢速繞行交通部以示抗議。圖／李宜秦攝

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台灣小黃抗Uber租賃車全國自救會今發起抗議行動，號召15輛計程車慢速繞行交通部以示抗議。圖／李宜秦攝
台灣小黃抗Uber租賃車全國自救會今發起抗議行動，號召15輛計程車慢速繞行交通部以示抗議。圖／李宜秦攝
台灣小黃抗Uber租賃車全國自救會今發起抗議行動，號召15輛計程車慢速繞行交通部以示抗議。圖／李宜秦攝

計程車在Uber平台加入後，競爭更加激烈，許多小黃司機幾乎難以糊口，台灣小黃抗Uber租賃車全國自救會今發起抗議行動，號召15輛計程車慢速繞行交通部以示抗議。自救會表示，交通部知法犯法，要求禁止租賃車進行攬客行為，痛批「考證照考這麼久，合法的卻玩輸非法」。

小黃自救會發言人劉正德表示，Uber的加入對計程車司機而言影響劇烈，月收入至少少了5成以上，許多司機所賺月薪約2萬上下，連養家糊口都有困難，且車隊、車行、公會也都不挺小黃司機，因此只好組成自救會抗議。

劉正德表示，Uber是資訊業、計程車才是運輸業，明明是資訊業，卻可以隨機攬客、載客，加上Uber司機也沒有運輸執照，擺明是非法的行為，他批評，交通部並不是立法院，為什麼有資格將非法扶正成合法？

劉正德說，計程車有公路法管制，Uber卻沒有，但其卻以租賃車做計程車的工作，怒批是「欺騙社會大眾」，也不是計程車司機要打壓Uber司機，Uber公司削價競爭、做虧本生意，又被公司抽取高額利潤，才是真的打壓Uber司機。

劉正德哽咽表示，許多小黃司機考了7、8年才終於考取執照，Uber司機卻不需要執照就可以營運，生意甚至還比合法的還好，「替小黃司機覺得悲哀，考這麼久還輸給非法的」。

小黃自救會抗議結束後，將陳情書遞交給交通部公路總局運輸組組長劉育麟，劉育麟則表示已收到小黃司機的意見，部裡會再進行討論。劉正德呼籲，交通部應剷除違法、保障合法。

(中時 )

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