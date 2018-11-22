ITF旅展搶好康～麗緻體系餐飲最低1.7折、住房下殺3.3折優惠

旅展優惠開跑，平日入住台中亞緻標準客房，最低享33折優惠。 （圖片提供／麗緻旅館）

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台北亞都麗緻推出低於千元聯合通用餐券，想搶好康趁現在。（圖片提供／麗緻旅館）
旅展現場單筆消費滿9999元，即贈「麗緻熊文青包」乙個，每日限量50個。（圖片提供／麗緻旅館）

「2018台北國際旅展」將於11月23日～26日登場，麗緻旅館體系推出餐飲下殺1.7折、住房折扣3.3折超低優惠，搶攻旅展檔期商機。

麗緻旅館體系全台共6間飯店，包括台北亞都麗緻、台中亞緻、台南大億麗緻、烏來璞石麗緻、陽明山中國麗緻、竹湖暐順麗緻。其中以台北亞都麗緻推出的旅展現場限定優惠最為吸睛，單張「999元聯合通用券」，可直接兌換巴賽麗廳經典套餐乙客，市價1280元+10% ，約7.1折優惠;或巴賽麗廳下午茶兩客，市價550元+10%，8.3折優惠;持3張聯合通用券享巴黎廳1930晚間套餐乙客，市價3300元+10% 。

米其林一星評鑑餐廳天香樓推出壽宴桌菜優惠，每桌18888元，折扣7.5折。好康再加碼，凡於台北亞都麗緻館內餐廳，餐券單筆消費滿額6999元，享199元加價購巴賽麗廳午間套餐乙客，原價1080元+10%，最低下殺1.7折;單筆消費滿8888元，即可參加幸運輪盤抽獎活動乙次，抽獎次數依單筆累積金額計算，每日抽獎限14組送完為止，獎項包括巴黎廳1930週末午間套餐等好禮。

台中亞緻則推出33折平日入住標準客房優惠活動，包括自助式早餐兩客，雙人價僅3699元;同步祭出「一泊二食住房專案」，旅客平日入住景緻客房乙晚，享自助式早餐兩客及46樓頂餐廳午或晚間雙人海陸大餐，美景、美食一次滿足，售價7699元。台南大億麗緻平日入住雅緻雙人房，優惠價3499元，約下殺3.3折優惠，而共同市場自助平假日早券每客388元，以多樣化料理滿足饕客味蕾。雙人入住竹湖暐順麗緻文旅的竹月客房，不分平假日每晚2399元，來此感受人文與在地風情的住宿體驗。

冬季來烏來享受泡湯樂趣，可謂人生一大樂事。烏來璞石麗緻入住悅景客房2晚套票，售價9998元，折扣優惠4.5折，館內大眾湯券套券每套10張，售價5000元；陽明山中國麗緻以優惠價格饗客，旅客入住雅緻客房2晚（含早餐），售價7700元，可盡情使用大眾溫泉、泳泉等豐富設施；館內平假日貴賓設施券套票，買10張再送5張1套，每套9990元。

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