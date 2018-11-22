偷聽故事拍成電影 《這旅程使命必達》戰後猶太議題賺熱淚

2018年11月22日 17:09 時報周刊 張毓琪

《這旅程使命必達》電影講述八十八歲的猶太裔裁縫師從南美遠渡至歐洲，只為了尋找七十多年前二戰當時的救命恩人。導演兼編劇帕布羅索拉茲（Pablo Solarz）透露其實這故事是融合了早餐桌旁偷聽來的真人真事和自己爺爺的生平所寫出來的。眾多猶太裔的觀眾看完後表示感同身受，讓電影在亞特蘭大、邁阿密等影展皆獲得觀眾票選大獎。

「我第一次聽到『波蘭』這個詞是在我只有六歲的時候。」導演回憶道，這個詞在爺爺家就像是髒話一樣被嚴格禁止，卻沒有大人願意告訴他為什麼。帕布羅只好慢慢從蛛絲馬跡裡去拼湊，像是波蘭其實是爺爺的出生國，還有波蘭是一個不希望有他們猶太人存在的國家。

成長過程中，帕布羅試著去理解當時的波蘭到底對猶太人如他爺爺作了甚麼事，但依舊和小時候一樣，沒有人願意告訴他細節，人名、地名或相關的任何事，好像一切都被埋沒在波蘭那塊土地下，並隨著時間慢慢死去。

一直到某天早晨裡，他走進咖啡廳想吃早餐，意外偷聽見了後桌有個七十多歲的老先生在講著自己父親的故事。那個老父親和電影裡的亞伯拉罕一樣，即便機會渺茫，依然渴望能再一次找回年輕時幫助過自己的朋友。在故事講完後，老先生的朋友被感動哭了，帕布羅也終於忍不住轉過頭表示他也哭了。

爾後，他便開始了把故事寫成劇本的旅程，經歷近十年，踏遍好幾個不同的城市，四處造訪那些許久未連繫的親戚。帕布羅漸漸把波蘭當時的聲音、影像和痛楚拼湊起來，然後拍成了這部感人的奇幻旅程。不少猶太裔的觀眾看完後都對劇情中描寫亞伯拉罕是如何面對並試圖跨越歷史傷痛表示感同身受，這股旋風也讓電影在世界各地上映時即獲得了許多觀眾支持，更在眾多影展包括亞特蘭大影展、舊金山猶太影展、邁阿密影展皆獲得觀眾票選大獎。《這旅程使命必達》將於12月7日在台上映。

(時報周刊)