新北》江永昌、蘇巧慧接力挺 守護關鍵一席張維倩

2018年11月22日 17:20 中時 葉書宏

民進黨立委蘇巧慧今（22日）陪同新北市中和區市議員候選人張維倩至新生市場掃街。（葉書宏翻攝）

民進黨立委蘇巧慧今（22日）陪同新北市中和區市議員候選人張維倩至新生市場掃街，兩人以趣味扮裝沿途發送小糖果、文宣品，獲得攤商響應與市民支持，沿路攤商「凍蒜」聲不斷，更有民眾送上青蒜，象徵選舉結果要讓年輕世代出頭。

蘇巧慧表示，選舉投票只剩下2天，張維倩當選對於中和地區非常關鍵，而議員選情與市長相互連動，因此，即便選情再艱困，仍然到場拉抬市長與張維倩的選情，守護張維倩這關鍵一席。

張維倩表示，選舉至今，感謝蘇巧慧委員與在地的江永昌委員不斷陪同掃街與催票，相信在大家的支持之下，能有機會為中和市民服務。

張維倩表示，選戰最後階段，有很多的對立與攻擊，大家有比較多的情緒，不能否認目前狀況很艱難，但她認為，越艱難、越要笑著面對，相信不管是候選人還是選民，都是為了更好、更幸福的生活而努力。不管選舉的結果如何，能夠選賢與能，能夠投下手中神聖的一票是值得開心的事情，也是台灣民主的可貴。

張維倩亦提到，自己提出的婦幼政策與早療計畫獲得許多新手爸媽的肯定與支持，掃街過程中遇到不少新手爸媽提起政策內容與執行方案，許多的建議都是日後質詢問政爭取的方向，同時，也顯示出年輕家庭對於婦幼政策的關心與認同，未來，我們將持續關注婦幼政策，要讓市民健康生、安心養。

有鑑於此，張維倩強調，感謝蘇巧慧及江永昌的支持，在選戰倒數時刻，一定要全力衝衝衝，張維倩是專業律師，也是認真提出優質政策的婦幼代言人，希望呼籲地方支持者能力團結相挺，讓張維倩律師進議會替市民發聲。

(中時 )