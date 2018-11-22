新北》江永昌、蘇巧慧接力挺 守護關鍵一席張維倩

民進黨立委蘇巧慧今（22日）陪同新北市中和區市議員候選人張維倩至新生市場掃街。（葉書宏翻攝）

友善列印
中時
民進黨立委蘇巧慧今（22日）陪同新北市中和區市議員候選人張維倩至新生市場掃街。（葉書宏翻攝）

民進黨立委蘇巧慧今（22日）陪同新北市中和區市議員候選人張維倩至新生市場掃街，兩人以趣味扮裝沿途發送小糖果、文宣品，獲得攤商響應與市民支持，沿路攤商「凍蒜」聲不斷，更有民眾送上青蒜，象徵選舉結果要讓年輕世代出頭。

蘇巧慧表示，選舉投票只剩下2天，張維倩當選對於中和地區非常關鍵，而議員選情與市長相互連動，因此，即便選情再艱困，仍然到場拉抬市長與張維倩的選情，守護張維倩這關鍵一席。

張維倩表示，選舉至今，感謝蘇巧慧委員與在地的江永昌委員不斷陪同掃街與催票，相信在大家的支持之下，能有機會為中和市民服務。

張維倩表示，選戰最後階段，有很多的對立與攻擊，大家有比較多的情緒，不能否認目前狀況很艱難，但她認為，越艱難、越要笑著面對，相信不管是候選人還是選民，都是為了更好、更幸福的生活而努力。不管選舉的結果如何，能夠選賢與能，能夠投下手中神聖的一票是值得開心的事情，也是台灣民主的可貴。

張維倩亦提到，自己提出的婦幼政策與早療計畫獲得許多新手爸媽的肯定與支持，掃街過程中遇到不少新手爸媽提起政策內容與執行方案，許多的建議都是日後質詢問政爭取的方向，同時，也顯示出年輕家庭對於婦幼政策的關心與認同，未來，我們將持續關注婦幼政策，要讓市民健康生、安心養。

有鑑於此，張維倩強調，感謝蘇巧慧及江永昌的支持，在選戰倒數時刻，一定要全力衝衝衝，張維倩是專業律師，也是認真提出優質政策的婦幼代言人，希望呼籲地方支持者能力團結相挺，讓張維倩律師進議會替市民發聲。

(中時 )

高雄》遭嗆暗殺 韓國瑜：對台灣… 屏東選舉》年輕公務員李曜丞回鄉…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。