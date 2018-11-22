屏東選舉》年輕公務員李曜丞回鄉參選議員，一步一腳印宣傳理念

2018年11月22日 17:10 中時 潘建志

35歲公務員李曜丞因看到故鄉存在許多問題，決定參加屏東縣議員第4選區選舉，希望改變故鄉。他不插旗、不立看板、不貼海報、不開宣傳車，花了2個月時間，逐戶拜訪選區內3鄉鎮萬丹、新園、東港的67個村里，一步一腳印宣傳自己的理念。

李曜丞的爸爸是萬丹人，媽媽是東港人，曾祖父及祖父都曾擔任過萬丹基層公務人員。他曾在台北市政府、新北市政府、農委會擔任過公務人員，目前在海委會海洋保育署擔任專員。

他雖長年在外地工作，不過一直很關心故鄉事務，出身農漁背景的他，對於故鄉發展停滯非常憂心，決心回鄉參選議員。父母知道後第一句話便問他「你有沒有錢？」他說，很多人像他父母一樣，認為政治要有錢才能參與，他希望走出條不一樣的路。

到目前為止，李曜丞只花了12萬元的參選登記費，及5萬元印製文宣品。他每天背著背包，逐戶到選區內各家拜訪，發放文宣品，說明參政理念及政見。他一步一腳印花了2個月走完3鄉67村里，目前正在走第2輪。

他提出「循環創生」、「共享屏東」2個主軸共6項政見，包括重現萬丹圳生態廊道、開發鹽埔觀光漁市、籌設東港神將藝術文化園區、設立公營長照時間銀行、成立社會創新天使基金、籌建國家循環畜牧產業專區。

他說，屏東縣政治已是一塊很難撼動的結構體，不過若無年輕人願意跳出來，永遠都會這樣下去，所以想以民代身份進到體制內進行改變。在拜票過程中讓更多鄉親認識他，也有不少人的反饋讓他收獲良多，他也希望藉由選舉，讓更多鄉親找回對公共事務的參與和熱情。

(中時 )