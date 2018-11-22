彰化》文宣小物拚場 溫芝樺「蔬果小刨刀」幫大忙

彰化縣議員候選人溫芝樺（左二）的蔬果小刨刀文宣小物，深獲婆婆媽媽的喜愛。（溫芝樺提供）

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彰化縣選舉各候選人推出的文宣小物琳瑯滿目，縣議員候選人溫芝樺的蔬果小刨刀很實用，婆婆媽媽很歡迎。（鐘武達攝）

彰化縣5合1選舉候選人紛紛推出創意宣傳小物要打動選民的心，縣議員候選人溫芝樺除了以傳統文宣闡述參選理念與政見，還結合廚房「蔬果小刨刀」，結果就因為太實用很搶手，更意外幫忙開拓不少婆婆媽媽的票源。

彰化縣選情緊繃，候選人為讓選民加深印象 ，推出的文宣品琳瑯滿目不勝枚舉，有傳統的扇子、面紙，實用的文宣民生小物牙線、口罩，抹布也都出籠，其中彰化縣長候選人王惠美的菜瓜布、縣議員候選人溫芝樺的小刨刀，更是大受歡迎，不只大大增加能見度，還成功擄獲不少婆婆媽媽的心。

溫芝樺表示，她想要為彰化鄉親做的事情很多，最重要的是要爭取八卦山免費侏羅紀公園振興觀光產業，不只讓彰化人在假日有一個親子共遊的去處，更能吸引觀光人潮，增加商機「錢」進彰化。

另外，也要爭取設立福田生物科技園區，增加年輕人的工作機會，這樣才能全面提升彰化的經濟發展。她同時主張12年義務教育向下紮根，從幼稚園小班開始補助學費，並且要爭取老幼免繳健保費，及提高勞工生育補助金，這樣不只可以減輕家庭的負擔，更可以提升每個家庭的生活品質。

(中時 )

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