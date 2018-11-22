選票多到爆 桃園市區公所40人苦戰16小時才算完

2018年11月22日 17:30 中時 蔡依珍

桃園市5合1選票和公投選票陸續送抵各公所，選票「有史以來最多」，像是桃園區超過450萬張選票，21日出動40人苦戰16小時才清點完畢，大家都聚精會神數選票。（蔡依珍攝）

桃園市5合1選票和公投選票陸續送抵各公所，選票「有史以來最多」，像是桃園區超過450萬張選票，21日出動40人苦戰16小時才清點完畢，大家都聚精會神數選票。（蔡依珍攝）

拒馬陸續運抵公所。（蔡依珍攝）

拒馬陸續運抵公所。（蔡依珍攝）

警方也不敢大意，24小時派至少2警站崗守候「顧票」。（蔡依珍攝）

桃園2018五合一選票跟公投票21日陸續送達各區公所，因5合1選舉綁10案公投，多到爆的選票遭選務人員譏稱：「有史以來最多！」位處桃園市行政區的桃園區、人口全市最多，選舉人數逾34.5萬人，每人包含里長、議員、市長和10張公投票總計13張，再加上公投首投族，光桃園區就逾450萬張選票，民政局全員出動，40人從早上9點多算到凌晨近2點，奮戰超過16小時才清點完畢，每個人都叫苦連天。

有選務人員不滿地說，票種和張數創歷年新高，光是清點就累到趴，22日一早又有座談會，幾乎整夜沒睡，苦中作樂說：「要是選票換成鈔票不知道有多好！」

不過計算選務工作費的選務人員則是心驚膽顫，以桃園區為例，超過1500萬現金、多達3萬張的鈔票，清點、分包也要超過4小時，才能如期分包完畢發給各票匭的主任管理員。選務作業中心的人員感嘆，顧票匭的選務人員全面加薪、加人，但選務作業中心人員沒增人也沒多錢，感嘆外頭都是寶、裡頭活該跑不了。

警方也不敢大意，24小時派2警站崗守候「顧票」，作業中心人員、主任管理員及主任監察員開門清點選票時，更加派警力，不但制服人力倍增、刑警也到場蒐證，陸續也將拒馬運抵公所以防萬一，員警感嘆，選舉開跑就被巡簽各級候選人住處、競總，以及大型造勢活動維安追著跑，警力本就吃緊，如今還要加派人力顧票、運票，只能往好處想：「再撐2天就能結束地獄生活了！」

(中時 )