影》交通大打結！北美迎百年來最冷感恩節

美國感恩節假期車潮。（圖／美聯社）

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中時電子報

美國感恩節假期開始！長長的車陣、密集的航班畫面令人震驚，就連官方都證實這是自2005年以來運輸量最高的感恩節，不過美國人慶祝節日同時也得注意保暖，氣象局預估今年也是百年來最冷感恩節，多個城市低溫創一世紀以來紀錄。

洛杉磯感恩節假期車潮。

你沒看錯，這是洛杉磯405號高速公路周二（20日）晚間的空拍畫面，長長的車陣、密密麻麻的紅白車燈緩慢前行，不為別的，就是為了即將展開的五天感恩節假期。

美國感恩節假期車潮。（圖／路透社）

今年感恩節交通特別壅塞，連美國汽車協會（AAA）都預估，今年將有超過5,400萬美國人在感恩連假中出遊，比去年多了250萬人，更是2005年以來最高的出遊人數。協會預估，在一些交通特別繁忙的大城市，旅行時間更可能是平常的四倍。

不過今年感恩假期出遊人數創近年紀錄，也得感謝美國經濟大好，協會資深副總裁蘇瑟蘭（Bill Sutherland）就指出，薪水更高、收入與家庭財富增加，都讓他們決定在假期中出遊。

除了交通壅塞，今年也是百年來最冷的感恩節，美國國家廣播公司新聞網（NBC News）報導指出，包括費城、紐約、波士頓等大城，感恩節當天最低溫創下百年來感恩節記錄。

(中時電子報)

文章來源：Thanksgiving traffic predicted to be four times worse than normal in major cities

文章來源：See how many planes are flying in the air for Thanksgiving right now. Hint: A lot.

文章來源：Thanksgiving Day will be coldest in over a century for millions in U.S.

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