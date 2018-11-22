影》交通大打結！北美迎百年來最冷感恩節

2018年11月22日 17:22 中時電子報 吳映璠

美國感恩節假期開始！長長的車陣、密集的航班畫面令人震驚，就連官方都證實這是自2005年以來運輸量最高的感恩節，不過美國人慶祝節日同時也得注意保暖，氣象局預估今年也是百年來最冷感恩節，多個城市低溫創一世紀以來紀錄。

洛杉磯感恩節假期車潮。

Happy Thanksgiving.

Watch out for traffic and stay safe!



#Thanksgiving #HappyThanksgiving pic.twitter.com/FFtKMFoEFn — Cameron Grant (@coolcam101) 2018年11月22日

你沒看錯，這是洛杉磯405號高速公路周二（20日）晚間的空拍畫面，長長的車陣、密密麻麻的紅白車燈緩慢前行，不為別的，就是為了即將展開的五天感恩節假期。

美國感恩節假期車潮。（圖／路透社）

今年感恩節交通特別壅塞，連美國汽車協會（AAA）都預估，今年將有超過5,400萬美國人在感恩連假中出遊，比去年多了250萬人，更是2005年以來最高的出遊人數。協會預估，在一些交通特別繁忙的大城市，旅行時間更可能是平常的四倍。

不過今年感恩假期出遊人數創近年紀錄，也得感謝美國經濟大好，協會資深副總裁蘇瑟蘭（Bill Sutherland）就指出，薪水更高、收入與家庭財富增加，都讓他們決定在假期中出遊。

除了交通壅塞，今年也是百年來最冷的感恩節，美國國家廣播公司新聞網（NBC News）報導指出，包括費城、紐約、波士頓等大城，感恩節當天最低溫創下百年來感恩節記錄。

(中時電子報)