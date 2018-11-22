謝和弦一上岸全黏住！動彈不得自嘲「離不開水的魚」

謝和弦日前拍新歌〈像水一樣〉MV。（華納提供）

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謝和弦日前拍新歌〈像水一樣〉MV。（華納提供）

謝和弦（R-Chord）睽違兩年推出新專輯，首波主打〈像水一樣〉MV中，謝和弦飾演古董店的宅男店員，戴上大眼鏡、一身運動服裝扮，並繼專輯視覺的水中攝影後，再次潛入水中，這次他換了一身全黑透明PVC的防水造型，因材質關係，R-Chord從水中上岸時，衣服全黏在他身上，讓他在陸地上「動彈不得」，忍不住笑說：「我現在累的好想立刻躺下，但是這衣服根本就讓我坐立難安，實在太折磨！」最後他索性全程泡在水裡，笑說自己是離不開水的魚。

MV邀請各領域專精的「職人」，包括西洋劍國手、廚師、畫家及魔術師等，每位都展現十足專業，要讓觀眾明白，只要執著自己所喜歡的事物，任何人都能擁有既強大又難以忽視的力量！

為了在MV裡展現「行雲流水」及輕飄飄的效果，導演特別訂製了一大片黃色的薄紗放入水中，期待R-Chord與這片紗能有化學反應；豈料這片紗讓R-Chord無法順利上岸，更讓他一度被紗纏住，讓R-Chord上岸直呼：「氣不夠差點要窒息！」也因此，拍攝時全體工作人員都待在岸邊，導演一喊暫停就立馬將紗撥開，讓R-Chord笑說：「剛才我在水裡看的時候，好像在捕魚！」〈像水一樣〉MV已於YouTube《謝和弦官方頻道》首播。

(中時 )

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