享受耶誕好時光 日月千禧「麋鹿蛋糕」吸睛度百分百

限定版「麋鹿雪橇飛月聖誕蛋糕」造型小巧可愛，售價600元＋10％／單個。（圖片提供／台中日月千禧酒店）

友善列印
中時
極炙牛排館「聖誕雙和牛饗宴」讓嗜肉族大飽口福。（圖片提供／台中日月千禧酒店）

隨著天氣漸涼，12月最令人期待的聖誕節即將到來，台中日月千禧酒店以造型蛋糕搭配DIY手作課程，吸引消費者目光。

館內旅覓酒吧打造限定版「麋鹿雪橇飛月聖誕蛋糕」，12月15日至31日限期供應，可愛造型木輪蛋糕使用桂圓黑糖磅蛋糕製作，搭配巧克力麋鹿雪橇飛月妝點，展現聖誕老人乘坐雪橇奔波送禮意象，藍色月亮包覆枸杞桂圓醬，品嘗前建議先敲破月亮外殼，將磅蛋糕蘸佐些許醬料享用，別有一番滋味。

針對親子客群，旅覓酒吧12月15日、16日連續兩天下午舉辦「聖誕手作教室」，DIY製作聖誕小木屋存錢筒，並可獲得活動證書與紀念照檔案，與家中孩童來此共享天倫時光;早鳥優惠同步開跑，11月30日前完成報名享9折優惠價，凡參加手作教室，再享活動當日旅覓酒吧消費9折。

極炙牛排館全新「聖誕套餐」，午、晚餐時段皆適用，主餐提供日本宮崎和牛肋眼、澳洲黑毛和牛、波士頓活龍蝦、北海道干貝佐血橙醬、冷燻紐西蘭國王鮭佐賽魯加魚子醬薄脆餅、法式松露帝王蟹南瓜湯等選擇，滿足饕客挑惕味蕾，套餐售價自2580元+10%至3480元+10%不等。同時點選套餐2套及一瓶Battega氣泡酒，加碼贈寶格麗BVLGARI 護唇膏、護手霜組合乙組。

(中時 )

ITF旅展搶好康～麗緻體系餐飲最… 省錢輕旅行！天籟雙人「逍遙假期…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。