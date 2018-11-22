享受耶誕好時光 日月千禧「麋鹿蛋糕」吸睛度百分百

2018年11月22日 20:12 中時 徐力剛

極炙牛排館「聖誕雙和牛饗宴」讓嗜肉族大飽口福。（圖片提供／台中日月千禧酒店）

隨著天氣漸涼，12月最令人期待的聖誕節即將到來，台中日月千禧酒店以造型蛋糕搭配DIY手作課程，吸引消費者目光。

館內旅覓酒吧打造限定版「麋鹿雪橇飛月聖誕蛋糕」，12月15日至31日限期供應，可愛造型木輪蛋糕使用桂圓黑糖磅蛋糕製作，搭配巧克力麋鹿雪橇飛月妝點，展現聖誕老人乘坐雪橇奔波送禮意象，藍色月亮包覆枸杞桂圓醬，品嘗前建議先敲破月亮外殼，將磅蛋糕蘸佐些許醬料享用，別有一番滋味。

針對親子客群，旅覓酒吧12月15日、16日連續兩天下午舉辦「聖誕手作教室」，DIY製作聖誕小木屋存錢筒，並可獲得活動證書與紀念照檔案，與家中孩童來此共享天倫時光;早鳥優惠同步開跑，11月30日前完成報名享9折優惠價，凡參加手作教室，再享活動當日旅覓酒吧消費9折。

極炙牛排館全新「聖誕套餐」，午、晚餐時段皆適用，主餐提供日本宮崎和牛肋眼、澳洲黑毛和牛、波士頓活龍蝦、北海道干貝佐血橙醬、冷燻紐西蘭國王鮭佐賽魯加魚子醬薄脆餅、法式松露帝王蟹南瓜湯等選擇，滿足饕客挑惕味蕾，套餐售價自2580元+10%至3480元+10%不等。同時點選套餐2套及一瓶Battega氣泡酒，加碼贈寶格麗BVLGARI 護唇膏、護手霜組合乙組。

(中時 )