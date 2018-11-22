失業率微幅下降 機械設備業求才人數創近8年新高

2018年11月22日 17:37 中時 王思慧

行政院主計總處今日公布國內10月失業率為3.75 %，較9月3.76%下降0.01個百分點，與上年同月持平。根據勞動部勞動力發展署「台灣就業通」就業服務資料庫統計，10月各公立就業服務機構新登記求職人數總計54068人，較9月減少4.04%，新登記求才人數為98384人，較9月增加4.28%，平均每一位求職者有1.82個工作機會。

勞動部表示，今年第3季製造業產值年增率為連續第8季正成長，也帶動就業市場的徵才熱潮，10月「製造業」新登記求才人數為43910人，較9月成長8.92%，成長人數居於各行業之冠。其中，因自動化設備需求熱絡，以「機械設備製造業」的成長最為明顯，10月新登記求才人數為4583人，較9月增加30.72%，亦較去年同期成長11.81%，職缺創下近8年來10月的新高紀錄。目前機械設備製造業有超過2成5（25.42%）的職缺集中在台中市，其次為高雄市（占15.71%）。

依職業類別來看，與機械設備製造相關的職缺均有需求孔急的情況，像是「其他製程控制技術員」 、「機械組裝人員」、「機械工程師」的求供倍數均在3倍以上，而相關廠商也祭出高薪招募人才。如上銀科技急徵50名機械工程師，平均月所得高達6萬元至7萬7千 元，工作經驗不拘，主要負責專業機台（車床、銑床或一般工具機）操作、維護與精度調整；聖傑機器工業的機械工程師薪資亦達4萬元至6萬元，工作內容為負責產品設計及機構設計。

勞動部指出，目前聖傑機器工業、上銀科技、鼎翔興業、台灣精銳科技、和大工業、旭東機械工業等廠商均在「台灣就業通」網站上釋出大量職缺，其中旭東機械工業的儲備幹部薪資上看8萬元。而聖傑機器工業急徵超過300人，職缺涵蓋專案經理、採購專員、品保工程師、財會專員及軟體工程師，建議有興趣的民眾能把握機會。

(中時 )