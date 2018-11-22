吳音寧戰友這次嘴自己 原來他去這裡賣力輔選

2018年11月22日 17:38 中時電子報 陳儷方

國民黨台東縣長候選人饒慶鈴為台東縣議會議長未獲邀釋迦外銷記者會，但還是自己來，突襲突破劉櫂豪的主場優勢。（圖／中天新聞）

農委會旗下財團法人豐年社社長汪文豪因為幫斗南鎮農會出書，而遭「被請辭」，農委會2名副主委陳吉仲、李退之，炮火一致指汪文豪行政不中立，李退之被挖出去花蓮與民進黨籍縣長候選人劉曉玫合照，而陳吉仲則是去台東，借著釋迦外銷議題，與民進黨籍台東縣長候選人劉櫂豪，同台合體。

台東七成釋迦農 藍綠拋外銷政見搶綠金（中天新聞）

農委會出錢，在台東召開「台東釋迦產業策略聯盟海外行銷記者會」，坐在發言台上的除了農委會的官員之外，還有劉櫂豪，釋迦是台東很重要的農作物，年產值50億，農民超在意外銷通路，這個陣仗擺出來，不是輔選什麼才是輔選？國民黨籍候選人饒慶鈴也不是省油的燈，雖然沒有受邀，但自己來現場。

劉櫂豪是民進黨現任立委，饒慶玲是台東縣議會議長，兩人現在都是台東縣長候選人，農委會出錢在台東縣辦活動，竟然只邀立委劉櫂豪，不邀當地縣議會議長饒慶鈴，陳吉仲說要行政中立，根本嘴自己。

台東釋迦現有穩定的外銷管道，外銷大陸佔了很大部分，饒慶鈴說，釋迦外銷市場很穩定，希望讓它這樣穩定下去；劉櫂豪則認為現狀扭曲，應該要突破；至於種釋迦的農民，看法很簡單，「怕大陸不買我們的釋迦」、「誰讓我們農民有錢賺就投給誰」。

網友酸農委會，選舉到了才來，「陳副主委都要在選舉期間才幫忙？平時就乾領高薪就好」、「選前才說要賣出去???」、「記住高雄鳳梨與香蕉事件」、「拜託選民進黨 這樣我才能買到便宜崩盤釋迦」。

陳吉仲是北農總經理吳音寧戰友，因為兩人同為農陣出身，外界抨擊吳音寧是高薪實習生，或遭輿論逼退時，也不管菜農是否因為菜價崩盤而哀鴻遍野，陳吉仲均力挺吳音寧。

(中時電子報)