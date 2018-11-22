美方稱考慮把大陸逐WTO 陸外交部：不是美國說了算

2018年11月22日 23:02 旺報 呂佳蓉

針對21日美國白宮經濟顧問委員會主席哈塞特表示，中國作為WTO成員行為不端，並稱要考慮是否把中國開除出WTO，對此大陸外交部發言人耿爽表示，WTO是多邊機構，不是美國一家開的。WTO成員是平等的，不是美國一家說了算的。美方個別人暗示將中國開出WTO，雖然註定是癡人說夢，但它也充分暴露了美方強權霸淩的嘴臉和唯我獨尊的心態。

耿爽指出，據不完全統計，一段時間以來，美國相繼退出了聯合國教科文組織、聯合國人權理事會、萬國郵政聯盟，退出了跨太平洋夥伴關係協定、巴黎氣候變化協定、全球移民協定、伊朗核協定、維也納外交公約強制解決爭端之任擇議定書等一系列國際文書。國際社會對美方打著美國優先的旗號到處退群、毀約的行徑自有明鑒，對美方對多邊機構和多邊條約合則用，不合則棄的做法深表關切。

耿爽指出，不久前美國還威脅退出WTO。但現在又打著改革WTO的旗號，暗示要將中國逐出WTO，何其荒謬！WTO成員間有分歧，完全可以通過談判協商加以解決，動輒拋出開除別人的想法十分危險。中國是最大的貨物貿易國、世界第二大經濟體，連中國美國都敢叫囂著開除出WTO，那其他國家呢？下一個會是誰？

耿爽指出，中國加入WTO以來，積極履信守約。今年7月，WTO對中國進行了第七次貿易政策審議，包括WTO總幹事在內的各方普遍積極評價中國對多邊貿易體制的支援和貢獻，高度讚賞中方在WTO中與日俱增的作用。

耿爽表示，中方致力於構建開放型世界經濟，堅定支持以WTO為核心的多邊貿易體制，願與各方一道促進WTO在堅持自身核心價值和基本原則的基礎上與時俱進，進行改革。與此同時，中方堅決捍衛多邊主義，維護以規則為基礎的國際秩序，願與國際社會一道推動構建相互尊重、公平正義、合作共贏的新型國際關係，構建人類命運共同體。

(旺報 )