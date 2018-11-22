新竹》許明財籲拒奧步 邀支持者守夜防堵

2018年11月22日 17:49 中時 陳育賢

新竹市長候選人許明財競選總部22日以怪手拉起巨幅布條，希望支持者共同來防堵對手操作奧步。（陳育賢攝）

新竹市長候選人許明財競選總部22日以怪手拉起巨幅布條，希望支持者共同來防堵對手操作奧步。（陳育賢攝）

新竹市長候選人許明財22日全力衝刺，以車隊掃街方面深入鄰里固票。（陳育賢攝）

新竹市長候選人許明財22日全力深入基層掃街固票，競選總部則舉行記者會，呼籲支持者全部動員防奧步，認為選前之夜將是關鍵時刻，對手可能再次使出抹黑奧步，請支持者共同守夜，全面防堵烏賊戰。

許明財競選總部今天舉辦「挖掘真相、剷除奧步」記者會，總部前方更放置1部巨型挖土機，怪手上掛起「敢作票，幹掉你」、「用奧步，剷平他」巨幅海報，誓言守護民主選舉，拒絕奧步，並呼籲大家一同來監督。

競選總部總幹事黃耀仁指出，陳水扁選總統時的兩顆子彈事件，高雄市長黃俊英的走路工事件，還有吳敦義競選時的謝長廷使用造假的錄音帶緋聞事件等都是奧步，所以這次在選前要嚴防對手奧步，同時「挖掘真相、剷除奧步」。

競選總部表示，第1屆的新竹市長施性忠今天也在記者會中表示，他是民進黨的祖師爺，相關的選舉「奧步」是他教出來的，施性忠說，現在他很後悔教過民進黨奧步，如果有人敢作票，就用這部挖土機剷平他。

施性忠說，這部挖土機不只是在新竹防止作票，就是連高雄也要去，但不是要殺人放火。如果高雄那邊也有奧步，這部挖土機會連夜趕下去，把作票處所剷平。

許明財則表示，此次選舉除了拒絕奧步、抹黑，政見方面他更是擘畫了多項建設藍圖要建設新竹的未來，而啟航新「築」夢的根基是要以「1帶2心3連結」施政主軸作基礎。

另，在老人福利方面除維持重陽敬老金2000元，再加碼過年慰問金2000元，端午、中秋慰問金各1000元；婦幼福利則要首創全國之先，發放媽媽營養金3萬元。

他同時也針對年輕人的出路，規畫「科友青創出海口」、「在地文化創業輔導」，照顧青年。幼兒福利方面則要「擴大公辦幼兒園」、「提升幼兒教育課程」、「提升學童營養午餐品質」以及「檢討學童課輔問題」。

(中時 )