「地表最強阿公阿嬤換你當」超狂自拍照片正夯！

2018年11月22日 17:30 中時電子報 綜合報導

誰說只有年輕人才可以當網紅？在人手一機的時代裡，60歲以上的老人家也可以很愛現，網紅滿金阿嬤就是一個例子，透過youtube平台，阿嬤平易近人的可愛形象大受好評，不但加入年輕人的E世代，甚至創造熟齡世代的新潮流。

以創新為理念的光泉，帶領銀髮族們加入這波潮流，在活動期間(11/20-2019/1/20)，阿公阿嬤只要跟光泉健康養生系列產品合照，展現自己最活潑可愛的一面，將照片上傳網站，就有機會獲得大獎。獎項共分為三類，”健康好活力獎”獎金為3000元錄取名額為5名，「全家鈣古錐獎」獎金為3000元錄取名額為5名，「入圍獎」有20個名額，可獲得小米運動手錶喔！

▲光泉推出無加蔗糖的健康飲品，方便好攜帶，無論從事甚麼活動，都能隨時隨地補充營養，讓老年生活也有好元氣。(中時電子報/提供)

台灣邁向高齡化，活絡銀髮市場與健全台灣樂齡生活，已刻不容緩，其實年長者也可以賣萌，表現古錐的一面，或是透過通訊軟體與他人互動，享受生活，熟悉社會脈動，創造自己的E世代。

光泉從過去到今天，照顧全家人健康功不可沒。在這次活動中，頒獎的項目各個都意義非凡，像是「健康好活力獎」，透過產品牛奶高鈣特質，傳達幫助年長者們「鈣」好健康，同時，活動中的合影產品，都是無加蔗糖的健康飲品，包含有鈣含量300mg的高鈣牛乳，另外黑芝麻及珍穀堅果牛奶，更富有14種天然穀物、6種天然堅果種子、無防腐劑，方便好攜帶，無論從事甚麼活動，都能隨時隨地補充營養，讓老年生活也有好元氣。另外，”入圍獎”則是可抽小米運動手錶環，鼓勵長輩們多多外出活動，高齡生活一樣可以享受多采多姿的人生。

最貼心的是，光泉連家人的親情都照顧到了，獎項「全家鈣古錐獎」幫家人「鈣」起兩代、三代之間的美好新關係，阿公阿嬤跟兒孫一起玩拍照，發揮各種創意，透過選拔賽來凝聚家人的向心力，合力參賽抽大獎。

「銀髮族網紅說」飛得高不高不重要，重要的是你有沒有勇氣飛得更高，老是一種吸引力、是生命精彩的恩典。”年齡只是身份證上的一個數字，心境卻可以保持最年輕的一面”，快拿起手機，紀錄自己最驕傲的時刻！

(中時電子報)