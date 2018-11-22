高雄》韓國瑜選前之夜堪稱「跨年等級」警方將3階段交管

警方將在23日下午2時許實施3階段交管。（柯宗緯翻攝）

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夢時代周邊明日將實施3階段交管。（柯宗緯攝）

韓流威力無法擋，國民黨高市長候選人韓國瑜23日選前之夜於夢時代旁登場，警方下午起將實施3階段交管，堪稱「跨年等級」，人數預估突破10多萬，更上看20萬人，因此警方提供紓解方案供大眾參考。另外，同條路上的好市多將有黑色購物潮，交通恐怕癱瘓，警方共出動2、300名警力交管維安，可想而知一定會疲於奔命。

前鎮警分局呼籲，民眾前往會場搭乘捷運及輕軌，再步行到場約10分鐘，預計下午2時起分3階段交管，先管制中華五路（正勤路至時代大道）車輛，並視交通狀況擴大管制中華五路（正勤路至凱旋四路）及時代大道（中山四路至成功二路），請用路人提早改道。

另因活動會場周邊停車空間有限，請欲前往參加活動民眾可搭乘大眾運輸工具，步行前往會場。

一、大眾運輸資訊：

(一)捷運：高雄捷運至R6(凱旋站)轉乘輕軌C3(前鎮之星站)至C5(

夢時代站)下車，即可抵達。

(二)公車：15、36、70、214、中華幹線、168環狀東線/西線於夢時代站下車，即可抵達。

(三)屏東客運：高雄-墾丁、高雄-鵝鑾鼻:請於夢時代站下車，約步行15分鐘即可抵達。

二、停車場資訊：

(一)夢時代戶外停車場(成功、興發路口)。

(二)光華三路路邊停車場。

(三)凱旋四路路邊停車場。

(四)凱旋三路路邊停車場(含青年夜市民營停車場)。

(五)中山四路路邊停車場。

(六)中華五路路邊停車場。

(七)成功二路路邊停車場。

(中時 )

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