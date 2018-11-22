蔡正元嗆蔡英文、賴清德 完全執政為何不敢宣布台獨

蔡英文（右二）與賴清德（左二）。（資料照片，陳信翰攝）

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中時電子報

「台獨」是民進黨選舉「神主牌」之一，行政院長賴清德也一再自稱是「務實台獨工作者」。前立委蔡正元在臉書開嗆總統蔡英文與賴清德，不斷在選舉場合宣傳台獨，現在完全執政了，為什麼不敢正式宣布台獨?如果只敢在選舉場合講，只會突顯台獨是個永遠做不到的問題。

行政院長賴清德一再自稱是「務實台獨工作者」，並曾進一步解析，「務實」分3個面向，包括「台灣是主權獨立國家，不必另外宣布獨立；台灣前途只有台灣2300萬人能決定，其他人都不行；接任行政院長就是要率領行政團隊建設國家、壯大台灣，讓國人選擇台灣支持台灣。」

然而，賴清德在媒體前「侃侃而談務實台獨」後，行政院當天立刻發出新聞稿，刻意強調兩岸關係就是「維持現狀」。

前立委蔡正元在臉書開嗆「宣布台灣獨立呀！」他說，蔡英文和賴清德不斷在選舉場合宣傳台獨。現在兩人都已完全執政了，可以正式宣布台獨，為什麼不宣布？

他說，以後無法完全執政，甚至不執政，更無法宣布台獨!國際法規則認定，一個政權是否成為

主權獨立的國家組織，而且擁有確定的主權領土，必須有公開發布的聲明或宣言。

蔡正元說，蔡英文和賴清德只要趁完全執政的時機，在總統府公開宣布「台灣獨立」，台灣就獨立了，這麼簡單為什麼不做？

蔡正元最後說，「只敢在選舉場合講一些沒有國際法效果的言論，只會突顯台獨是個永遠做不到的問題，而且是個死問題!」網友神回「宣布就沒戲啦！以後就不會選舉啦！以後就沒梗再騙選民啦！」

(中時電子報)

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