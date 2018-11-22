微風南京周慶開打 微風超市2店助陣發威

微風南京周慶今早開打，開門前就有排隊人龍。（微風提供）

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微風超市南京店22日開幕特惠，長野麝香葡萄1280元，買1送1，限量50組。（微風提供）
微風超市南京店美味料理PIZZA，每分150元起。（微風提供）
微風南京MADISON 精選靴款，原價2780元至1萬1800元，全面1折起，限量30雙。（微風提供）

微風南京5周年慶今（22日）開跑，有微風超市南京店進駐2樓開幕助陣，首日業績5600萬元，較去年首日5500萬元提升，11時開門活動限量50份「beard papa’s日式香草泡芙」，3分鐘不到發送完畢，為持續帶動首4日到店人潮，開門禮共有4天，明天持續送泡芙，後兩天則各送50份叁和院大力菇。

全館除超市和餐飲外皆可搭配滿3000送300優惠，百貨首家獨立櫃Maison de FLEUR甜美設計的包款與Madison秋冬靴款，吸引不少附近上班族、粉領族靠櫃；高單價的小天后按摩椅也有不少人選購；詩特莉主顧趁周慶滿千送百預訂禮盒、喜餅，3個小時銷破1500盒。

微風超市南京店超過500個品項加入開幕特價優惠活動帶動提袋率高，熟食區普魯適德國豬腳買1送1，限量50組1小時完畢，滿500元限量送100份「阿舍究濃紅燒牛肉麵」也在1小時內兌畢。中午用餐時段，每日精選便當丼、牛筋丼飯、鯖魚便當、PIZZA等皆銷售一空；長野麝香葡萄買1送1、日本澤井咖啡大紙樽限量版100入掛耳包開幕特價799元，與極品童雞蛋原價100元、特價2盒150元，都是熱銷商品。

(中時 )

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