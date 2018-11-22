《中時晚間快報》假行政中立？ 豐年社長汪文豪打臉李退之

2018年11月22日 17:41 中時電子報 綜合報導

◎假行政中立？ 豐年社長汪文豪打臉李退之

農委會轄下的豐年社近來替斗南鎮農會出書、舉辦新書發表會，因斗南鎮農會總幹事張有擇參與今年底鎮長選舉，遭農委會高層質疑「為人助選」，讓兼任豐年社董事長的農委會副主委李退之要求豐年社長汪文豪辭職。但汪文豪今（22）日於臉書發文，以一張李退之與花蓮縣長候選人劉曉玫合照，打臉李的「行政中立」說。

◎豐年社長被請辭 李進勇:這樣的事件是干擾

針對豐年社長汪文豪為斗南鎮農會出書而遭逼退事件，錄音帶中農委會副主委李退之提及這一年來幫雲林縣擦很多屁股，雲林縣長李進勇22日表示，這樣的事件是干擾，他不予置評。

◎胰島素拉警報! 2030半數糖尿病患不夠用

胰島素是糖尿病患者控制血糖平衡的重要激素，如今北美研究指出，隨著生活習慣改變，糖尿病患者數量急遽上升，預期至2030年，將有半數、約3,800萬病患無胰島素可用。

◎中視開票之夜 哈遠儀、戴立綱聯手上陣

2018年九合一選舉於本周六(11/24)舉行，當天中視從早上7點到晚上10點，展開《決戰九合一 開票看中視》的馬拉松式選情報導，以最專業的主播陣容，包括哈遠儀、戴立綱、方彥迪、馬千惠、陳志耕、鍾季容等，結合最優質的新聞團隊，提供最即時的選情資訊。當天還邀集時事評論家董智森、賴岳謙、鄭照新、廖達琪、沈富雄等，提出精闢、宏觀的選情分析。

(中時電子報)