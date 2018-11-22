台北數位藝術節開幕 探尋人機共融未來生活

德國ZKM Robotlab人員向台北市文化局長鍾永豐（左2）、策展人羅禾淋（左1）解說機器手臂作畫過程。（台北市文化局提供）

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旺報

「劇作家」班傑明在48小時內完成的電影作品《Sunspring》不僅被「倫敦科幻電影節」提名為前10部作品，還曾於坎城影展播映，然而這位橫空出世的劇作家，其實是住在「雲端」，他是人工智慧編劇機械人。

《Sunspring》隨英國數位藝術家奧斯卡．夏普來台，參與2018台北數位藝術節，奧斯卡指出，班傑明的第一部作品《Sunspring》是2016年獨立完成的，運用遞歸神經網路，輸入《魔鬼剋星》、《第五元素》等數十部經典科幻電影劇本後被編寫出來的，而後第二部作品《It’s no game》則是人和機器共同創作，期待第三部作品《Zone out》時班傑明已能包辦編劇甚至導演的角色。

南韓藝術家白南準早在1964年便創作出擬人形象的機器人作品《Robot-K456》，此次來台的國際級數位藝術作品，便包括及當時錄下他設計的機器人在大街上與人互動的影像畫面；德國卡爾斯魯厄藝術與媒體中心機器人實驗室（ZKM Robotlab），則帶來精密描繪的機器手臂，以一筆不斷、持續描繪數百公里單一線條，如實呈現以自動偵察機器拍攝及傳回的火星影像。

本屆台北數位藝術節策展人羅禾淋指出，人工智慧是近年最熱門的話題之一，而AI的普及也為人類的生活帶來轉變，今年便以「超級機器」的概念將主題定為「超機體」，除了盤點人工智慧所帶來的正、負向改變，更進而邀請台灣藝術家思考如何和機器人一起創作、一起生活，進而改善社會。

(旺報 )

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