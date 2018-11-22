台中》盧秀燕承諾市民免費看花博 林佳龍：騙選票

對手宣佈若當選市民免費看花博。台中市長林佳龍（圖）砲轟，以傷害台中、破壞花博，來騙選票。（陳淑芬攝）

友善列印
中時

國民黨台中市長候選人盧秀燕22日宣佈，若當選市長，明年元旦起，台中市民可不限次數免費參觀花博。台中市長林佳龍砲轟，有人持續以違反契約方式，用傷害台中、破壞花博，來騙選票。他舉例，台北辦花博，市民也無法身分證無限次看免費，對錯是非很清楚，政治人物要拿出良心，開「芭樂票」是一回事，但會傷害台中。

盧秀燕受訪表示，台中花博經費的43億餘元由台中市政府支出，其餘43億元由中央補助，市庫總共用了人民納稅錢86億元，她站在市民立場出發，盧秀燕說：「如果有機會當選市長，將於12月25日正式就職後，在明年元旦1月1日調整收費政策，執行限台中市民持身份證，不限次數、不限日期、不用辦卡，免費參觀台中花博三個園區。」，至於外縣市及外國旅客仍要維持收費，這是前市場志強的規劃，也是維護台中市民的權益。

對此，林佳龍火力全開砲轟指出，國際園藝生產者協會(AIPH)的秘書長已經公開發言、也發函說明，台中花博是有收費的花博。他說，真的不了解，為何有人要持續地以違反契約的方式來騙選票，如此一來，會導致舉辦花博的台中市違約，傷害台中的國際形象。

林佳龍越講越激動地指出，現在大家正在看花博的時候， 竟然有人鼓勵大家「先不要去看」， 寧可破壞花博、傷害台中，也要騙票，讓人非常不以為然。

林佳龍說，不能以台中市民有繳稅，就要求要無限期看免費，活動補助款一般來自於行政院，那全台灣人豈不是都有繳稅嗎？他強調，已經說明過多次，且契約內容也是這樣規定，並舉例說明，過去，台北市府舉辦花博，市民也無法頻身分證無限次看免費，對錯是非很清楚，為何一騙再騙，政治人物要拿出良心，開「芭樂票」是一回事，但是會傷害台中。

(中時 )

《中時晚間快報》假行政中立？ … 新竹》謝文進寺廟之旅遊街 23日…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。