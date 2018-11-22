台中》盧秀燕承諾市民免費看花博 林佳龍：騙選票

2018年11月22日 17:50 中時 陳淑芬

國民黨台中市長候選人盧秀燕22日宣佈，若當選市長，明年元旦起，台中市民可不限次數免費參觀花博。台中市長林佳龍砲轟，有人持續以違反契約方式，用傷害台中、破壞花博，來騙選票。他舉例，台北辦花博，市民也無法身分證無限次看免費，對錯是非很清楚，政治人物要拿出良心，開「芭樂票」是一回事，但會傷害台中。

盧秀燕受訪表示，台中花博經費的43億餘元由台中市政府支出，其餘43億元由中央補助，市庫總共用了人民納稅錢86億元，她站在市民立場出發，盧秀燕說：「如果有機會當選市長，將於12月25日正式就職後，在明年元旦1月1日調整收費政策，執行限台中市民持身份證，不限次數、不限日期、不用辦卡，免費參觀台中花博三個園區。」，至於外縣市及外國旅客仍要維持收費，這是前市場志強的規劃，也是維護台中市民的權益。

對此，林佳龍火力全開砲轟指出，國際園藝生產者協會(AIPH)的秘書長已經公開發言、也發函說明，台中花博是有收費的花博。他說，真的不了解，為何有人要持續地以違反契約的方式來騙選票，如此一來，會導致舉辦花博的台中市違約，傷害台中的國際形象。

林佳龍越講越激動地指出，現在大家正在看花博的時候， 竟然有人鼓勵大家「先不要去看」， 寧可破壞花博、傷害台中，也要騙票，讓人非常不以為然。

林佳龍說，不能以台中市民有繳稅，就要求要無限期看免費，活動補助款一般來自於行政院，那全台灣人豈不是都有繳稅嗎？他強調，已經說明過多次，且契約內容也是這樣規定，並舉例說明，過去，台北市府舉辦花博，市民也無法頻身分證無限次看免費，對錯是非很清楚，為何一騙再騙，政治人物要拿出良心，開「芭樂票」是一回事，但是會傷害台中。

(中時 )