政治愛情皆無輸贏 李後主重返人間看人生

2018年11月22日 17:52 中時 李欣恬

為推廣古典文學與戲曲之美，國光劇團繼描述蘇軾故事的新編劇《定風波》之後，再推出《天上人間李後主》，讓李後主重返人間，發現政治、愛情皆不分輸贏，唯有文學藝術才是永恆，未演先轟動，不僅票券完售，也受邀明年4月到上海大劇院演出，向大陸展現台灣戲曲文學的創新面貌。

國光劇團藝術總監、編劇之一王安祈表示，劇名「天上人間」是從李後主詩句而來，這四個字，就是李後主的寫照，「李後主是非常純真的人，擁有高度才華，像是一顆彗星落入凡間，誕生在帝王之家，卻又成為亡國君主，一生的苦難和憂愁，讓他留下這麼多華美的詩句，留下一支彩筆在人間。」

另一位編劇陳健星，是唐美雲歌仔戲團的常駐編劇，近年有多部新編戲曲作品，他表示，這回設定李後主的靈魂意志藏在香爐裡，在後世明代粉絲讀李後主詩句時，他的靈魂重現，「我們透過一個未來的眼光，重新看待李後主的得失與愛情，而不是在當下的時間點看待他經歷的一切，會有更特別的視野。」

製作人陳怡蓁表示，劇中最令人難忘的段落，是李後主與趙匡胤的對弈，「編劇安排一場棋局重新檢視這兩人的人生觀，這盤棋下著下著，原本滅了李後主國的趙匡胤，也開始懷疑自己，到底有沒有真正贏過李後主，一盤棋局，展現出人生的多種樣貌，人生沒有真正的輸贏，藝術創作才是永恆。」

飾演李後主的京崑名角溫宇航表示，這角色性格憂鬱，「既是帝王，也是帶有書卷氣味的文人，必須表現出歷史的厚度。」飾演大周后的新生代旦角林庭瑜表示：「大周后的性格，就像是《延禧攻略》裡的富察皇后，溫婉、內蘊，即使內心有恨也不會對人報仇。」飾演小周后的新生代旦角凌嘉臨表示：「雖然小周后和李後主的感情，比大周后晚，但是她是真心陪伴、支持著李後主，直到最後。」

(中時 )