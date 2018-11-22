東奧正名爭議》運動員的飯碗 為何要別人投票決定？

2018年11月22日 17:58 中時電子報 李弘斌／特稿

從雅加達亞運開始，只要有中華隊選手得牌，位於北市朱崙街的體總大樓一樓大廳就立起一幅幅的英雄榜。後來因為中華代表團拿下史上次佳的17金19銀31銅佳績，英雄榜不但圍滿了一樓大廳，甚至一路排上了二樓。

林怡君、楊俊瀚、周天成等亞運得牌好手，甚至加上贏得奧運金牌的許淑淨、陳葦綾與亞洲男子標槍紀錄保持人鄭兆村，21日齊聚在體總大樓的英雄榜前，卻沒有一絲「回娘家」的喜悅，而是神情嚴肅呼喊：「我要參賽舞台！正名公投我反對！」令人鼻酸又心疼。

國內頂尖運動員為了捍衛自己的參賽權益，21日在體總大樓1樓的奪牌英雄榜底下舉辦反東奧公投記者會，擠得水洩不通。（李弘斌攝）

這些現役運動員為什麼必須站出來？因為東奧正名公投的走勢，連國際奧會（IOC）都3度來函示警，參賽權益受到威脅，他們才是這次公投最實際的「當事人」，不像對一般民眾而言，這次公投就是徵詢大家對代表隊名稱的層次。

有人說，既然攸關自己的飯碗，為何現役運動員這麼晚才站出來？殊不知最早跆拳道國手劉威廷在7月下旬於臉書表達類似意見時，是被鄉民留言灌爆而被迫刪文，誰還要站出來當箭靶呢？

已取得2020東京奧運參賽門票的射擊好手田家榛（前），也是目前最早取得奧運參賽權的台灣運動員，21日在體育署辦公大樓發言時強調，她盼望能在東京奧運繼續為中華台北、台灣取得榮耀，「請給我們舞台，公投正名請投反對票。」中央社記者張新偉攝 107年11月21日

這不是運動選手應該遭到的對待，他們的世界很單純，透過競爭成為國家隊選手，除非有舞弊或不公事宜，不然他（她）們就是我們最強的子弟，代表這塊土地出賽，理應獲得所有國民的力挺，被大家所喜愛。

結果他們冒著可能被部分人「不喜歡」的風險，勇敢站出來捍衛自己權益與飯碗，但諸如遭到恐嚇、被蒙蔽、甘於被矮化等等的大帽子，一頂頂的扣下來，大家願意傾聽真正「當事人」的心聲嗎，還是「別人的囝仔死不了」？

誰不想用台灣或中華民國為名出賽，但這樣的正名方式能否奏效，誰又肯把自己的飯碗、有限的運動生涯拿出來賭一把？射箭女將雷千瑩說：「遵守洛桑協議，並不表示我們不愛我們的國家、不愛台灣。」現役運動員都懂，要表達的卑微訴求正如退役不久的鉛球好手張銘煌所言：「請大家給運動員一點基本生存的權益。」

東奧正名公投行動召集人楊忠和（左一）強調台灣運動員的參賽權益不會受影響。（張鎧乙攝）

東奧正名公投的正方一再強調，選手參賽權益無論如何不受影響，提出的「保證」卻何其薄弱。前體委會主委、東奧正名公投行動發起人楊忠和說，洛桑協議像「買賣豬隻」一樣，可以修改，但提不出任何前例，所需時間更以「有快有慢，有人支持自然就會很快通過」含糊帶過，能給運動員多少信心？

這樣的保證，現役運動員不相信，「羽球一哥」周天成的比喻傳神的多：「就像你問牙醫拔牙會不會痛？醫生當然說不會痛。因為痛的不是醫生，是病人。」

你希望自己的工作和飯碗由其他人投票決定嗎？公投是法律賦予我國公民的權利，但我們的一票決定他們的未來，請大家用同理心去聆聽這些真正當事人的訴求，理解他們考量利弊得失後才敢站出來的心情，再投下手中的一票。

(中時電子報)