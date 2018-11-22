省錢輕旅行！天籟雙人「逍遙假期」一泊二食獨享價5199元

天籟酒店坐落陽明山國家公園內，來此享受山林絕景之美。（圖片提供／陽明山天籟渡假酒店）

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天籟雙人「逍遙假期」一泊二食，旅展優惠價5199元。（圖片提供／陽明山天籟渡假酒店）

秋末冬初，微涼寒意輕拂臉旁，正是泡湯好時節。迎接2018台北國際旅展到來，陽明山天籟渡假酒店推出多項泡湯、餐飲優惠，讓消費者花小錢也能擁有高品質體驗。

天籟旅展限定「戀人絮語雙人湯屋券」，旅客在雙人風雅湯屋中，品味溫泉沐浴身心快感，度過美好假期，優惠價每張999元，原價2200元;「溫泉x美食單人雙享券」則可同時享受絢彩廳精緻午餐和皮膚之湯美肌沐浴，雙重享受一次滿足。針對喜愛泡湯旅客，酒店加碼推出「超殺露天風呂套票」，館內2000坪寬敞露天風呂，提供男、女裸湯、13個特色湯池、室內三溫暖、戶外泳池、SPA水世界等休閒設施，一組10張特惠價3999元，原價10000元。

住宿部分，新推出的「逍遙假期」住宿券（含一泊二食），旅客入住歐風館雙人客房乙晚，晚間品嘗藍鵲閣主廚特製「總裁牛肉麵套餐」，高湯嚴選10多種中藥精燉製作，輕啜一口湯頭，滋味香醇不膩，搭配Q彈麵條與入口即化牛肉，讓人回味無窮，翌日清晨被陽光與鳥鳴叫醒，恣意享受活力早餐，開啟嶄新一天。旅展期間購買逍遙假期住宿券，享免費升等四人房型，優惠價5199元，原價10336元。

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