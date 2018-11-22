新北》周勝考深耕地方始終如一 暱稱「OK先生」

周勝考勤跑基層、廣納民意，民眾私下取綽號叫他「OK先生」。（譚宇哲翻攝）

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周勝考勤跑基層、廣納民意，民眾私下取綽號叫他「OK先生」。（譚宇哲翻攝）
民眾私下幫周勝考取綽號「OK先生」。（譚宇哲翻攝）

選戰倒數2天，新北市板橋區議員周勝考打出議會出席率百分百、選區質詢率最高的「認真牌」，爭取連任，地方人士指出，只要民眾反映需求，小至弱勢關懷、大至地方建設，周勝考都能高效率爭取實踐，民眾私下都暱稱他是「OK先生」，肯定他始終如一的認真表現。

周勝考出生南投魚池鄉，從小務農的他20多歲時成為北漂族，白手起家投入政壇，曾擔任板橋市代、三屆台北縣議員，升格為新北市後連任2屆議員，累積25年民代資歷，見證台北縣改制新北市的發展歷程。

已擔任6屆新翠里長的陳水杉說，周勝考從板橋市民代表時期就展現勤跑基層、廣納民意的積極態度，當時許多地方需求不見得爭取得到公家經費，像是四維公園原本連給民眾休憩的椅子都沒有，周勝考得知後立刻自掏腰包購置，其他像是臨時的民眾急難救助、弱勢關懷，只要有資金缺口，周也總是慷慨解囊。

談到周勝考新北市議員任內表現，陳水杉說，舉凡公園地下停車場興建、公園遊樂設施改善、國小改建，乃至於照顧到全新北市民的新北兒童卡，只要民眾反映需求，周勝考立刻邀集相關單位親自辦理現勘、開會研議，並向市府爭取。

陳水杉笑說，大家私下給他取了個綽號叫「OK先生」，因為周勝考服務熱心，沒有藍綠政黨色彩，面對任何人陳情都是來者不拒，堪稱使命必達的「OK先生」。

周勝考說，不管是誰來請託，他向來一視同仁，這是自己出身基層的同理心；對於民眾私下給他取綽號「OK先生」，周勝考笑說，OK的，會繼續用認真積極的態度，為民眾做事。

(中時 )

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