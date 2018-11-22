爲無核化讓路 韓美考慮明年聯演從簡

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旺報
張國威

韓聯社22日報導，美國防長馬提斯於當地時間21日在五角大樓表示，明年韓美「鷂鷹」聯演將縮小範圍，避免影響無核化外交。

南韓軍方人士預計，美軍B-1B轟炸機、核航母、核潛艇等戰略武器將不會參演，韓美海軍及陸戰隊的大型登陸演習也不會實施。因平昌冬奧而推遲一個月的今年「鷂鷹」演習也沒有出動美軍戰略武器。韓美今年以來叫停、減少或推遲了「乙支自由衛士」演習、「警戒王牌」、「超級雷霆」、「雙鷹」聯合空演、海軍陸戰隊聯演等軍演。

南韓防長鄭景鬥在韓美安保會議結束後表示，兩國防長討論了如何在不影響軍備狀態的情況下開展演習。韓美早在6月就確定了有關叫停或推遲大型聯演的方針，即根據北韓棄核進展和韓美各部隊的戰備情況調整演習規模、時間和方式，在配合外交的同時，避免軍機懈怠。

韓美於12月開會敲定演習計劃後才能大致敲定美方參演軍力，但南韓軍隊的演習仍將正常進行。南韓國防部表示，各軍種營級以下的小規模聯演仍在進行，擔心協防力量削弱是杞人憂天。韓軍已於10月29日至11月2日獨自舉行太極指揮所演習，10月29日至11月9日還進行護國演習。南韓軍方稱，上述演習側重防守、管控危機及迅速轉入戰時狀態。

(旺報 )

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