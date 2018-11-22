吸金27億 「圓夢贏家」主嫌女友判刑12年、兒子9年

2018年11月22日 18:26 中時 許哲瑗

陳的女友曹晏甄。（資料照，葉德正攝）

自稱「圓夢贏家」第一人的陳靖騰，2012年起和女友曹晏甄、兒子陳楨岳和陳楨易、曹父、曹母等人，以老鼠會方式誘騙親友加入投資，短短兩年內吸金27億餘元，共656名投資者受騙，主嫌陳靖騰卻在審理時棄保逃亡，仍在通緝中，新北地院今依違法銀防法，判曹晏甄12年有期徒刑、陳楨岳和陳楨易9年有期徒刑，其餘55名共犯分別判以1年至9年不等徒刑。

「圓夢贏家」為自稱馬來西亞賭王的王梓權、王梓樺兩兄弟，2012年創立的制度，設有銀級、白銀級、金級、白金級等配套，每套61.2萬元至1279萬元不等，每月10日、25日可依固定比例兌換虛擬貨幣，利潤豐厚。

判決指出，陳靖騰2012年7月將圓夢贏家制度引入台灣，自稱「圓夢贏家第一人」，和女友曹晏甄、兒子陳楨岳、陳楨易、曹父和曹母等人，以豐厚利潤誘騙親友加入投資，在雙北、桃園、高雄等地舉辦說明會，以一個拉一個的老鼠會方式招攬投資者上門，宣稱「不必拉人加入」、「拉人加入有直推獎金」、「上課就有錢賺」等術語，由田協展、侯建峰擔任司機並協助收款。

此外，集團還帶領投資者前往香港、澳門、馬來西亞、新加坡等地，參與創立者王梓權兩兄弟舉辦的圓夢贏家會議，吸引更多投資者上門，短短兩年內，共計656人受害，吸金總金額高達27億2224萬逾元。

新北地院審理期間，檢方陸續7次追加起訴、39次併案審理，歷經35次準備程序、64次審理期日，累積傳喚證人319人次，才能順利審結。

陳靖騰原本出庭狀況正常，直到去年11月2日前案「金圓互助會」吸金案遭最高法院判刑4年2月定讞後，陳竟人間蒸發，至今仍在通緝中。

新北地院今依違法銀行法，將曹晏甄判刑12年、併科罰金1億元；陳楨岳、陳楨易皆判刑9年，併科罰金3千萬元，其餘55名共犯則分別判刑1年至9年不等有期徒刑。

(中時 )