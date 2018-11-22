遭控毒害英國間諜的俄國軍情局長科羅博夫過世

俄國軍情局(GRU)局長科羅博夫是空軍出身，1985年進入GRU幹情報工作。(圖/美聯社)

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中時電子報

俄國國家通訊社塔斯社(TASS)援引衛生部的話說，俄國軍事情報局局長伊格．科羅博夫（Igor Korobov）因病過世，享年62歲。

路透社報導，俄國軍事情報局的縮寫是GRU，音譯為「格魯烏」，自1918年蘇俄剛建立時就成立，今年剛好滿一百年，是俄國3大情報部門之一，另兩個是對外情報局和聯邦安全局。

科羅博夫自2016年起擔任GRU的局長，相當受到俄國總統普丁的器重。上個月，普丁和其他高級官員在GRU成立一百週年的慶祝會上，讚揚其科羅博夫的獨特領導能力與膽識，是俄羅斯英雄。不過科羅博夫因病而沒有出席。

然而在西方，科羅博夫是個反派角色，他所領導的GUR在這幾年有許多國際破壞事件，英國指責GRU試圖毒殺前俄羅斯間諜謝爾蓋．斯克里帕爾(Sergei Skripal)和他的女兒安娜，該事件發生在英國索爾茲伯里市的停車處，據說在車門把手上被抹上毒性極強烈的神經毒劑。在經過搶救後，兩人僥倖存活。

荷蘭指責GRU試圖破解全球化學武器監管機構，而美國聯邦調察局稱GRU 試圖影響美國2016年總統大選。美國於今年3月將科羅博夫列入國際黑名單，認為他嚴重破壞網路安全。

俄羅斯則完全否認所有這些指控。

一份未經證實的俄羅斯媒體報導稱，在斯克里帕爾事件發生後，科羅博夫曾普丁總統傳喚，並且嚴厲批評他做事不乾淨，斯克里帕爾居然沒有死，而且引發的國際事件，又使俄國成為西方媒體嘲弄與醜化的目標。

(中時電子報)

文章來源：Head of Russian spy agency accused of British poison attack dies

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