佯稱選舉警無暇取締　賭場藏深山遭空拍機蒐證破獲

江姓賭場負責人向賭客佯稱，選舉間警力無暇取締，便大肆狂call賭客聚賭，且將賭場藏匿於深山中，但人跡罕至的地方，每到傍晚卻車輛出入頻繁，反而引起注意，警方遂成立專案小組前往查緝。（高彥哲翻攝）

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高彥哲
警方前往查緝時，負責人及賭客將賭具丟棄屋外，藏匿在附近山溝或草堆，警方地毯式的搜查將賭具搜出。（高彥哲翻攝）

「友善通報網」警民合作立大功，淡水分局日前獲民眾報案，稱三芝地區山豬堀一帶有人聚賭，因位置地處偏遠，且聚賭場只有單一聯外道路，警方出動空拍機前往拍照蒐證，並成立專案小組前往查緝，當場查獲江姓賭場負責人及賭客共11名，訊後依賭博、違反社會秩序維護法移送裁處。

警方調查，江姓賭場負責人向賭客佯稱，警方最近忙於選舉治安維護，無暇分身取締，便大肆狂call賭客聚賭，且將賭場藏匿於深山中，藉以規避警方查緝，但眼尖的警方發現，平常人跡罕至的地方，每到傍晚卻車輛出入頻繁，反而引起注意，遂成立專案小組前往查緝。

警方表示，現場查扣監視器螢幕、監視器主機、監視器鏡頭2支、無線電1組、天九牌1副、骰子149顆、記帳簿1本、賭資新台幣4萬8,481元、抽頭金255元等證物，賭客也坦承以天九牌方式聚賭，年齡分布在40至60歲之間，賭博期間須繳交50到200元不等抽頭金給江姓負責人，以此經營不法賭場。

淡水分局呼籲，賭博易傾家蕩產也會造成家庭失和及衍生社會問題，民眾如有發現職業賭場藏匿或賭聚情資，可撥打110報案，近期警方也將持續掃蕩職業性大賭場，期能予民眾有個安穩和諧之社會環境。

(中時 )

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