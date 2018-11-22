桃機災害搶救演習　模擬空難事件演練

桃園機場公司22日舉行107年災害搶救演習，現場出動大批輛消防車救災，過程相當逼真。（陳麒全攝）

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桃園機場公司22日舉行107年災害搶救演習，現場出動大批輛消防車救災，過程相當逼真。（陳麒全攝）
桃園機場公司22日舉行107年災害搶救演習，現場出動大批輛消防車救災，過程相當逼真。（陳麒全攝）
桃園機場公司22日舉行107年災害搶救演習，現場出動大批輛消防車救災，過程相當逼真。（陳麒全攝）
這場演練並出動航警局、陸軍269旅、桃園市多家醫院，警消人員共300多人投入演練，場面相當逼真。（陳麒全攝）
這場演練並出動航警局、陸軍269旅、桃園市多家醫院，警消人員共300多人投入演練，場面相當逼真。（陳麒全攝）
這場演練並出動航警局、陸軍269旅、桃園市多家醫院，警消人員共300多人投入演練，場面相當逼真。（陳麒全攝）
這場演練並出動航警局、陸軍269旅、桃園市多家醫院，警消人員共300多人投入演練，場面相當逼真。（陳麒全攝）
這場演練並出動航警局、陸軍269旅、桃園市多家醫院，警消人員共300多人投入演練，場面相當逼真。（陳麒全攝）

桃園機場公司22日舉行107年災害搶救演習，除了桃園機場公司所屬單位，還有長榮航空公司、長榮航勤公司、桃園地區消防、醫療、軍方、民間團體等單位支援，演練以模擬飛機故障迫降，造成人員傷亡的情況演練，現場出動大批輛消防車救災，過程相當逼真。模擬救災、救護等多個狀況，以實兵方式演練搶救程序，過程逼真。

這項年度災害搶救演習22日下午2時展開，先在長榮航勤新建大樓舉行高司作業演練，接著轉到701至703停機坪實兵演練，模擬航機故障降落時衝出跑道情況，讓救災指揮中心應變。

救災指揮中心在第一時間派遣桃園機場消防隊、桃園市政府消防局多個消防分隊前往現場救援，同時通報警察局、衛生局進行周邊各項聯絡與救護車緊急調度；現場並出動多輛大型消防水車，同時向模擬的冒煙飛行器噴灑水柱，陸軍機械化步兵269旅及佛教慈濟基金會也支援人力參加，演習至4時圓滿結束。

桃園機場公司副總經理但昭璧指出，大家都不願意發生災害，演習的目的是熟習搶救程序，確保各單位都做好準備，萬一發生狀況，隨時可以投入救災，把損害降到最低，這次演習要感謝桃園地區各公部門、民間體系全力支援。

(中時 )

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