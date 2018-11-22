失婚婦擔心無法探視兒子 前男友緊抓小辮子脅迫性侵

示意圖（達志影像/shutterstock提供）

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中時

北市1名失婚母親跟同居男友分手後，前男友得知她的前婆婆介意她離婚後另交男友，會禁止她探視小孩，因而以此脅迫性侵這名失婚人妻得逞，案經台北地方法院審理後，依強制性交罪判該男子有期徒刑3年10月。本案可上訴。

本案受害女子與前夫生有1子，離婚後兒子歸前夫扶養，她保有探視權。女子離婚後，巧遇昔日男友，2人在萬華區租屋同居。2016年10月17日下午，同居男友不滿她與女性友人過從甚密、有意分手，口角爭執後要求發生性關係，她不肯，男友就秀出手機中女方前婆婆的電話號碼，揚言要告狀，她擔心前婆婆會因此禁止她去看兒子，被性侵得逞。

男方辯稱，案發當日沒有和前女友發生性關係；他的律師辯稱，被害人案發後12天，還傳LINE給男子「謝謝這段時間的陪伴」等，認為案發後雙方還在互動，證明男方未涉及性侵。

但法官認為，雙方LINE的聊天紀錄顯示，被害人案發前明確表示不願復合，會向他說謝謝，則是因兩人本是舊識，分手後向男方感性道謝、謝謝男方的陪伴，屬人之常情，不能證明未發生性侵案。

法官審酌男子利用被害人害怕失去子女探視權的弱點，威脅被害人強制性交，造成被害人需在子女探視權與性行為決定中作出取捨，嚴重戕害被害人性自主權，且犯後不坦然面對自己所為，歸咎案發原因是對方有意發展同性戀，犯後態度不佳，依法判決。

(中時 )

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