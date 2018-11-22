林百貨慶生 府城摩登大遊行今年向藝術致敬

2018年11月22日 19:16 中時 曹婷婷

12月1日「2018府城摩登大遊行」邀年輕學子透過裝扮，向5位藝術前輩致敬。(曹婷婷攝)

林百貨慶祝87歲生日，以「台南藝起走」為題，12月1日「2018府城摩登大遊行」。(曹婷婷攝)

今年87歲的林百貨，自重生開幕以來，迄已突破550萬人次到訪，隨著一年一度府城摩登大遊行將屆，今年慶生主軸圍繞藝術，配合周邊南美館即將完工、海安路今年推出街道美術館，以「台南藝起走」為題，12月1日「2018府城摩登大遊行」邀年輕學子透過裝扮，向5位藝術前輩致敬。

5位藝術家包括帶動台灣版畫美學的西川滿、畫家陳澄波、郭柏川、台灣工藝之父顏水龍以及攝影家許淵富，其中，郭柏川及許淵富後代更將到場觀禮。此外，顏水龍推廣的染織領帶、臺灣椅轎，許淵富先生的攝影相機，也將成為遊行焦點道具。

文化局長葉澤山表示，林百貨雖是全台最小的百貨，卻是能量最大的百貨公司，因為這樣一座百貨公司也讓台南人感到光榮，儘管外界最近政治語言說台南老且窮，但台南儘管老，卻致力於賦予老文化新意，在歷史文化之上架構更多不同面向與豐富巧思，林百貨就是極佳的成功範例。

林百貨總經理陳慧姝指出，從第一年到處拜託人家參加摩登遊行，到今年已經超過500人的遊行團體規模。今年路線將從原中國城出發，一路展現府城銀座魅力，林百貨店哥櫃姐舉旗優雅領隊，並由永福國小學生擔任小小店長，高青企業相關品牌事業如台南知事官邸、focus時尚流行館主題扮裝，其中focus百貨今年將引進影城華納威秀，也會把電影元素帶上街頭。

除了在地團體響應，埼玉縣本庄市更在市府團隊帶領下搭機護送「Hanipon」來台，「Hanipon」前年獲全日吉祥物第2名，深受小朋友喜愛，遠從大稻埕來參與盛會的的福來許首次參與，以『稻埕風華，舞動旗蹟』為主題，帶來充滿生命力的佛朗明哥旗袍舞，讓旗袍與佛朗明哥擦出新的火花。

今年是林百貨第5年自發性舉辦府城摩登大遊行，從2014年初期不到100人至2018年的500人華麗陣容，古蹟百貨以府城摩登大遊行為台南每一年留下精彩畫面與歷史記憶。

值得一提的是，延伸向藝術致敬的概念，今年還有一場讓人驚豔的展覽。由舊來發第5代何玟慧花9個月製作微縮模型，以1比10比例鉅細靡遺呈現林百貨人氣景點台南好客廳，就連館內話題紀念品也融入其中，細膩程度透過鏡頭呈現，竟有人分不清楚實體跟模型差異，顯見逼真程度，更讓人讚嘆其精準復科的功力。

何玟慧鑽研模型已邁入10年，她笑說，今年唯一一件作品就是林百貨了，早年，她從自家百年餅舖舊來發微縮場景做起，向來只做有感覺的物件，近年延伸製作拜天公祭祀用品、台南特色美食石精臼蚵仔煎、水仙宮米糕等，這回應林百貨之邀製作一樓好客廳場景，她笑說，今後會繼續以台南為本，創作更多作品，8組精彩之作即日起在林百貨展至明年1月24日。

(中時 )